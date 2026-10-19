నవంబర్ 16 వరకు ఈ 6 రాశుల వారికి లక్కీ డేస్.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
సూర్యుడు అక్టోబర్ 17వ తేదీన తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. తులారాశిలో సూర్యుని ప్రస్తుత సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభాన్ని కలిగిస్తుంది.
సూర్యుడు నవంబర్ 16 వరకు తులా రాశిలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. దీని తరువాత వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుని ఈ సంచారం ప్రభావం వల్ల, ఆరు రాశుల వారికి ఎంతో గౌరవం, కీర్తి లభిస్తాయి. అపారమైన ఆర్థిక పురోగతికి దారితీసే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. మీ రాశి ఆ అదృష్టకరమైన ఆరు రాశులలో ఒకటా కాదా అనే పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
తులారాశిలో సూర్యుని సంచారం మేషరాశి వారికి గొప్ప శుభాన్ని తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మేషరాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. వారు ఆర్థిక విషయాలలో ఎంతో విజయం సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారం చేసే మేషరాశి వారు ఈ కాలంలో కొత్త అవకాశాల ద్వారా మంచి లాభాలు ఆర్జించగలుగుతారు. మేష రాశి వారి జాతకంలో ఐదో ఇంటికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు, మీ జాతకంలోని ఏడో ఇంటి గుండా సంచరిస్తున్నాడు. ఈ ఇల్లు సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల మేష రాశికి చెందిన విద్యార్థులు ఈ కాలంలో తమ చదువుపై మరింత శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ ప్రేమ పెళ్లిగా మారే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
సూర్య భగవానుడి ప్రభావం వల్ల వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. తద్వారా మీరు మీ పనిలో గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మీ సంపద, ఆస్తులను బాగా పెంచే యోగం ఏర్పడుతుంది. పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందగలుగుతారు. వృషభ రాశి వారికి సూర్యుడు ఆరో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ కాలంలో మీరు మీ ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధించగలుగుతారు. ఈ సందర్భంలో వృషభ రాశి వారు అవసరానికి మించి ఎవరినీ నమ్మకపోవడమే మంచిది. అలాగే మీ ఇంటి పనుల ఖర్చులు పెరగవచ్చు, మీరు ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాలలో మరింత జాగ్రత్త వహించాలి.
సింహ రాశి
తులారాశిలో సూర్యుని సంచారం సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి గొప్ప శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థిక సంబంధిత విషయాలలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మీరు మీ వృత్తిలో అపారమైన విజయాన్ని సాధించగలుగుతారు. సింహరాశికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు మీ జాతకంలోని మూడో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ కాలంలో సింహరాశి వారు తమ ఆరోగ్యం, మానసిక బలం పట్ల అదనపు శ్రద్ధ వహించాలి. మీ తోబుట్టువులతో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించేలా చూసుకోండి. కళ, పఠనం మొదలైన రంగాలలో పనిచేసే సింహరాశి వారు కష్టపడవలసి రావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు తమ రాశిని మార్చుకోవడం ద్వారా జీవితంలోని అన్ని రకాల సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీకు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి వృత్తిపరంగా జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ కాలంలో భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో జ్ఞానవంతులైన వ్యక్తుల సలహా తీసుకుని పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిది.
మకర రాశి
సూర్య భగవానుడి ఈ స్థానం మకర రాశి వారికి అనేక సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు తమ కార్యాలయంలో గొప్ప ప్రశంసలు, గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుతారు. అలాగే ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి పదోన్నతి లభిస్తుంది. దీని కారణంగా మీ గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు బాగా పెరుగుతాయి. జాతకంలో ఎనిమిదో ఇంటి అధిపతి అయిన సూర్యుడు పదో ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం మీకు గొప్ప శుభాన్ని తెస్తుంది. పనికి సంబంధించిన విషయాలలో మకర రాశి వారి నాయకత్వాన్ని అందరూ ప్రశంసిస్తారు. అందువల్ల ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి
ఈ కాలంలో సూర్యుని అనుగ్రహం వల్ల కుంభ రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. అలాగే సూర్యుని అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో మంచి మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీరు అధిక లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. అలాగే కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలంలో వారి జాతకంలోని 7వ ఇంటి అధిపతి అయిన సూర్యుడు 9వ ఇంట్లోకి సంచరించడం కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో తమ భాగస్వామి నుండి సలహా తీసుకోవడం ద్వారా చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. సంబంధంలో అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More