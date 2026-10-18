ఈ వారం కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే?
జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 18 నుంచి 24 వరకు కర్కాటక, కుంభ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కర్కాటక రాశి వారికి బాధ్యతలు పెరిగినా ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి వారం గ్రహాల మారుతున్న స్థానాలు మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వారం కర్కాటక, కుంభ రాశుల జాతకులకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురుకానున్నాయి. ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం పరంగా ఈ వారం ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో వివరంగా చూద్దాం.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభం దైనందిన పనులు, ఆరోగ్యం మరియు బాధ్యతలతో మొదలవుతుంది. ఆరవ ఇంటిలో చంద్రుని సంచారం వల్ల బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించే శక్తి మీకు లభిస్తుంది. ప్రారంభ రోజుల్లో భోజన విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుజ, గురుల అనుకూలత వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
అక్టోబర్ 18 సాయంత్రం తర్వాత చంద్రుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వైవాహిక జీవితం, భాగస్వామ్యాలు మరియు క్లయింట్ల వ్యవహారాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 21 తర్వాత అష్టమ స్థానంలో రాహువు ప్రభావం కారణంగా ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు.
కర్కాటక రాశి ప్రేమ, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక ఫలితాలు
ప్రేమ జీవితం విషయానికి వస్తే, ఈ వారం భాగస్వామి యొక్క ఆచరణాత్మక సహకారం మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు వచ్చినా పరస్పర అవగాహనతో పరిష్కరించుకోవచ్చు.
ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్లో సాధారణ దినచర్య ఉంటుంది. చిన్నపాటి బాధ్యతలను సైతం శ్రద్ధగా పూర్తి చేయాలి. విద్యార్థులు చదువులో ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా లిఖితపూర్వక అభ్యాసంపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. ఇక ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, సప్తాహాంతంలో అదృష్టం కొంతమేర కలిసి వస్తుంది. పిల్లల విజయం లేదా శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.
ఆర్థిక స్థిరత్వం.. ఆరోగ్య విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్త
ఈ వారం ప్రారంభంలో ధనాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. ఆరవ ఇంటి చంద్రుని ప్రభావంతో చిన్నచిన్న ఖర్చులు, బిల్లులు క్లియర్ అవుతాయి. రిస్క్ తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.
అక్టోబర్ 21 తర్వాత నిలిచిపోయిన చెల్లింపులు అందే అవకాశం ఉంది. అయితే అదే సమయంలో ఊహించని ఖర్చులు లేదా పన్నులకు సంబంధించిన పనులు రావచ్చు. చేతికి డబ్బు అందిన వెంటనే అనవసరమైన కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం.
ఆరోగ్యం మరియు నిపుణుల సలహా
ఆరోగ్య పరంగా వారం ప్రారంభంలో ఆహారపు అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. బయటి తిండికి దూరంగా ఉంటూ సాదాసీదా ఇంటి భోజనాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. కుజుడి ప్రభావంతో శక్తి స్థాయిలు బాగుంటాయి కానీ అనవసరమైన తొందరపాటు పనికిరాదు.
భావోద్వేగాలతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సంయమనం పాటించండి. వారం చివరి నాటికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన దైనచర్యే మీ ఆరోగ్యానికి శ్రీరామరక్ష.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More