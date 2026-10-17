ఈ వారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది? అక్టోబర్ 18–24 వారఫలాలు ఇవే!
అక్టోబర్ 18 నుంచి 24 వరకు గ్రహాల గమనం నేపథ్యంలో 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ప్రేమ జీవితంలో అనుకూలత కనిపిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ప్రతి వారం ప్రారంభమయ్యే ముందు రాబోయే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకొస్తాయని ప్రతి ఒక్కరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయా, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయా, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుందా లేదా అనే విషయాలపై అందరిలోనూ ఆసక్తి ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 18 నుంచి 24 వరకు గ్రహాల గమనం అన్ని రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపనుంది. ఈ వారంలో కొన్ని రాశుల వారికి శుభవార్తలు అందగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది.
మేష రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ వ్యవహారాలు, సంతాన విజయం, వ్యాపారం, పెట్టుబడులు వంటి ప్రతీ రంగంలోనూ సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం తోడు నిలిచి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మధ్యలో వ్యాపారంలో భారీ విజయాలతో పాటు కోర్టు కేసుల్లో విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. వారంతంలో ఆదాయంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. శనిదేవుడిని ఆరాధించడం ద్వారా మరింత శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు సంతాన విషయాలలో ఈ వారం కాస్త మందకొడిగా సాగుతుంది. అయితే వ్యాపారపరంగా మీ పరిస్థితి బలంగానే ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ప్రమాదాలు లేదా అనూహ్య ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ప్రస్తుతానికి దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. మధ్యలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. అదృష్ట బలంతో కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. వార చివరి నాటికి వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఎదురైనా ప్రగతి సాధిస్తారు.
మిథున రాశి:
ఈ సమయంలో మీ బౌద్ధిక వికాసం చాలా చురుగ్గా మారుతుంది. ముఖ్యంగా సినిమా, నటన, కళా రంగాల్లో రాణిస్తున్న వారికి ఇది అత్యంత శుభకరమైన సమయం. ప్రేమ మరియు సంతానపరంగా కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి. అయితే మీ కోపాన్ని అణచిపెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా అనుకూలత ఉంటుంది. మధ్యకాలం కాస్త ప్రతికూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి ఆర్థిక రిస్క్లు తీసుకోకండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ వారం మీకు ఎంతో అద్భుతమైన కాలం నడుస్తోంది. ఆరోగ్యం కాస్త అటూఇటూగా ఉన్నా, ప్రేమ జీవితం ఎంతో మధురంగా మారుతుంది. కొత్త లేదా పాత ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. సంతానం నుంచి ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారం అత్యంత లాభసాటిగా సాగుతుంది.
వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై మీ ఆధిపత్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మధ్యలో భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుంది. అయితే వార అంతం మాత్రం కొద్దిగా ప్రతికూలంగా ఉంది, కాబట్టి ఎలాంటి సాహసాలకు పోకండి.
సింహ రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ప్రేమ మరియు సంతాన సంబంధిత విషయాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. వ్యాపారం మాత్రం పర్వాలేదనిపించేలా ముందుకు వెళ్తుంది. వారం ప్రారంభంలో ఏ నిర్ణయమైనా మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుని తీసుకోవాలి.
ప్రియమైన వారితో చిన్నపాటి వాగ్వాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో శత్రువుల మీద పైచేయి సాధించినప్పటికీ, చిన్నతరహా అశాంతి కొనసాగుతుంది. వారంతంలో మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కన్య రాశి:
ఈ వారం మీకు ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపారం అన్నీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఊహించని లాభాలు, నగదు నిల్వలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
వారం ప్రారంభంలో ఆస్తి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది, అయితే ఇంట్లో చిన్నపాటి కలహాలు రావచ్చు. మధ్యలో కొంచెం భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. వారంతంలో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు కానీ కాళ్ల నొప్పులు లేదా గాయాలపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
తులా రాశి:
ఈ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, తేజస్సు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం గతంతో పోలిస్తే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారం అద్భుతంగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో వ్యాపారంలో నూతన భాగస్వామ్యాలు లేదా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి సరైన సమయం.
మీ ధైర్యసాహసాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మధ్యలో భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. వారంతంలో పిల్లల ఆరోగ్యం గురించి కొద్దిగా ఆందోళన చెందుతారు, అయినప్పటికీ పెద్దగా నష్టమేమీ ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ వారం మీరు ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో కాస్త దూరం పెరుగుతుంది. మానసిక ఆందోళన మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. అయితే ప్రేమ మరియు సంతానపరమైన అంశాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.
వారం ప్రారంభంలో ధనలాభం, కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటాయి కానీ జూదాలు, లాటరీలకు దూరంగా ఉండాలి. వారంతంలో కుటుంబంలో పెద్దఎత్తున మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి భూమి, వాహన కొనుగోళ్లను కొద్ది రోజులు వాయిదా వేయండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ వారం మీ ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. వ్యాపార రంగం మాత్రం ಅತ್ಯంత బలంగా ఉంది. ఆదాయానికి సంబంధించి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అదృష్టం ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది.
వారం ప్రారంభంలో మీలో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. మధ్యలో కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. వారంతంలో ముక్కు, చెవి, గొంతు సంబంధిత చిన్నపాటి ఇబ్బందులు రావచ్చు. వ్యాపారంలో కొంచెం ప్రతికూల శక్తి కనిపించినా, మీ శ్రద్ధతో వాటిని అధిగమిస్తారు.
మకర రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం, వ్యాపారం అన్నీ అన్నివిధాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కాకపోతే మీ వాగ్ధాటిని, మాటతీరును అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కఠినమైన పదాలు మాట్లాడటం వల్ల మీకే నష్టం జరుగుతుంది.
వారం ప్రారంభంలో అనవసర ఖర్చులు, అజ్ఞాత భయాలు మిమ్మల్ని వేధిస్తాయి. మధ్యలో సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వారంతంలో కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలని, కఠినమైన భాషను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడవద్దని హెచ్చరిక ఉంది.
కుంభ రాశి:
ఈ వారం మీకు ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపార పరంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంది. మీ శత్రువులు సైతం మీతో మిత్రత్వం కోరుకునేలా మీ ఆధిపత్యం నిలబడుతుంది. వారం ప్రారంభంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి, పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. మధ్యలో ఖర్చులు పెరగడం వల్ల మనసు అశాంతికి గురవుతుంది. వారంతంలో కొద్దిగా ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ, చివరికి అంతా మంచే జరుగుతుంది.
మీన రాశి:
ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం హెచ్చుతగ్గులతో సాగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా అడుగు వేయాలి. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు కేసుల్లో విజయం, వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తాయి.
మధ్యకాలంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వారంతంలో మానసిక ఆందోళనలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పార్టనర్షిప్ వ్యాపారంలో సమస్యలు రావచ్చు కాబట్టి పూర్తిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More