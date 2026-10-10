కన్యా రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం ధనం, కెరీర్, ప్రేమ జీవితంలో కీలక మార్పులు!
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ సంబంధాలు ప్రధానంగా నిలుస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ప్రెజెంటేషన్లు, ఇంటర్వ్యూలు, పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు.
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం గ్రహాల గమనం అనేక కీలక మార్పులను తీసుకురానుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు మీ రాశిలోనే సంచరించడం వల్ల మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రారంభంలో కొంత ధైర్యం, అసంతృప్తి మరియు ఇంట్లో చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతల మిశ్రమ వాతావరణం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత చంద్రుడు తులా రాశిలోని రెండవ భావానికి మారుతాడు.
దీని వల్ల ధనం, కుటుంబం, ఆహారం మరియు మాటతీరు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతాయి. రెండవ భావంలో బుధుడు, వక్ర గతిలో ఉన్న శుక్రుడు ఉండటం వల్ల ఖర్చులు, ఆదాయం, కుటుంబ ఆశలు మరియు మీ మాటల ప్రభావాన్ని మీరు మరింత గమనిస్తారు.
వృత్తి మరియు కెరీర్ విశేషాలు
పని పరంగా వారం ప్రారంభంలో ధైర్యం ఉన్నప్పటికీ ఫలితాలు తక్షణమే రావు. మీ రాశిలోని చంద్రుడు ప్రెజెంటేషన్, ఇంటర్వ్యూ మరియు మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించడంలో సహాయపడతాడు. రెండవ భావం ప్రభావం జీతం, విలువలు, ఫీజులు, క్లయింట్లు మరియు సంభాషణలను అత్యంత కీలకం చేస్తుంది.
వారం మధ్యలో మూడవ భావ చంద్రుడు ఫాలో-అప్, ప్రయాణాలు, రచనలు, కాల్స్ మరియు డాక్యుమెంట్ల కోసం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాడు. ఎప్పటి నుంచో వాయిదా వేస్తున్న పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లండి. వారం ఆఖరిలో నాల్గవ భావ చంద్రుడు వేగాన్ని కాస్త తగ్గించమని సూచిస్తాడు. ఇంటి నుంచి చేసే పని లేదా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఆర్థిక మరియు కుటుంబ స్థితిగతులు
ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి వారం తొలి భాగం నేరుగా రెండవ భావంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఖర్చులను సాధారణంగా ఉంచుకోవడం, పెద్ద వాహనాలు వంటి కొనుగోళ్లను వాయిదా వేయడం మంచిది. బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం, ధరలను బేరీజు వేసుకోవడం, పాత బకాయిలను పరిశీలించడం లాభసాటిగా ఉంటుంది.
వారం మధ్యలో మూడవ భావ చంద్రుడు మీ సంపాదనను శ్రమ, అమ్మకాలు, కమ్యూనికేషన్ మరియు చిన్న ప్రయాణాలతో అనుసంధానిస్తాడు. ఆఖరి భాగంలో ఇల్లు లేదా సౌకర్యాల కొనుగోళ్లలో తొందరపాటు వద్దు. స్థిరమైన పొదుపు ఈ వారం ఆకర్షణీయమైన మెరుపుల కంటే ఎంతో నమ్మకమైనది.
ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ సంబంధాలలో వారం ప్రారంభంలో మీ స్పందన కాస్త ఘాటుగా ఉండవచ్చు. చిన్న విషయాలకే భాగస్వామితో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. చంద్రుడు మీ రాశిలో ఉండటం వల్ల మీ వైపు న్యాయం ఉందనిపించినప్పటికీ, ఎదుటివారి భావాలను కూడా గౌరవించండి.
మధ్య భాగంలో చిన్న ప్రయాణాలు, కలిసి షాపింగ్ చేయడం లేదా సాధారణ పనుల్లో కలిసి ఉండటం సంబంధాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ఆఖరి భాగంలో నాల్గవ భావ చంద్రుడు ఇల్లు మరియు భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More