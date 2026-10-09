చంద్రుడు-శుక్రుడి ప్రభావం.. పాత బంధాలు మళ్ళీ.. సంబంధాల్లో ఈ సూచనలు పాటించండి!
అక్టోబర్9న, చంద్రుడు కన్యాలో సంచరించబోతున్నాడు. దీనితో, తిరోగమన శుక్రుడు ప్రజల సంబంధాలలో కొద్దిగా తిరుగుబాటుకు కారణమవుతుంది. ఈ సమయంలో ఏ తప్పులు నివారించాలో తెలుసా?
అక్టోబర్ 9న అనగా ఈరోజు ఉదయం 3:17 గంటలకు చంద్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించి, సుమారు రెండున్నర రోజుల పాటు అక్కడే సంచరిస్తాడు. ఈ చంద్ర గోచారంతో పాటు, అక్టోబర్ 3 నుంచి వక్రి దశలో (తిరోగమనం) ఉన్న శుక్రుడు పరిస్థితులను మరింత సున్నితంగా మారుస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనసుకి, భావోద్వేగాలకు కారకుడిగా భావిస్తే.. శుక్రుడిని సంబంధాలు, సుఖసమృద్ధులు, ధనానికి కారకుడిగా చెబుతారు.
ఈ రెండు గ్రహాల ప్రస్తుత స్థితి ప్రజల వ్యక్తిగత సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కన్యారాశిలోకి చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని లోతుగా విశ్లేషించడం, ప్రతి దాన్ని తూచి చూసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని వల్ల ఓవర్థింకింగ్ పెరిగి, చిన్న విషయాలు కూడా మనసును ఇబ్బంది పెడతాయి.
పాత విషయాలు మళ్ళీ
వక్రి శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల పాత బంధాలు లేదా గతంలో మధ్యలో ఆగిపోయిన విషయాలు మళ్లీ గుర్తుకు వస్తాయి. మనసులో ఎక్కడో దాగి ఉన్న పాత జ్ఞాపకాలు మళ్ళీ తిరగదోడబడతాయి. అయితే దీని వల్ల వెంటనే ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సంబంధాలలో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన సూచనలు
భాగస్వామితో ఓపెన్గా మాట్లాడండి: ఓవర్థింకింగ్ చేసి నెగెటివ్ ఆలోచనలు పెంచుకునే బదులు, మీ భాగస్వామితో నేరుగా మాట్లాడడం మంచిది. ఎవరిపైనా ఎలాంటి కోపాలు, వ్యంగ్య మాటలు ప్రదర్శించకుండా ప్రశాంతంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోండి.
తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు: ఒకవేళ మీ మధ్య ముందే ఏదైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, ఆవేశంలో బంధాన్ని తెంచుకునే నిర్ణయం తీసుకోకండి. అలాగే కొత్త సంబంధాలను ప్రారంభించడంలో కూడా ఆత్రుత చూపకండి.
కొంత సమయం కేటాయించండి: బంధాలకు కొంత సమయం ఇవ్వడం చాలా అవసరం. ఓపికతో, అవగాహనతో వ్యవహరిస్తే గ్రహాల అశాంతి కారణంగా వచ్చే సమస్యలను సులభంగా ఎదుర్కొనవచ్చు.
"భావోద్వేగాల ఉధృతిలో ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, కాస్త సంయమనం పాటించడం ఈ కాలంలో అత్యంత ముఖ్యం," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More