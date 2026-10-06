అక్టోబర్ 6 రాశి ఫలాలు: చంద్రుడు, కుజుడు, గురు గ్రహాల సంయోగం.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, విజయాలు!
ప్రస్తుతం చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలో అశ్లేషా నక్షత్రంలో సంచరిస్తుండగా, కుజుడు–గురువుతో కలిసి ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. సూర్యుడు కన్యలో, బుధ–శుక్రులు తులాలో, రాహువు కుంభంలో, కేతువు సింహంలో, శని మీనంలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ గ్రహస్థితులు 12 రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావాలను చూపిస్తున్నాయి.
చంద్రుడు ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో, అశ్లేషా నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. అశ్లేషా నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతి కాగా, ప్రస్తుతం చంద్రుడు కుజుడు, గురుడితో కలిసి విశేషమైన సంయోగం ఏర్పరుస్తున్నారు.
మరోవైపు కేతువు సింహ రాశిలో, సూర్యుడు కన్య రాశిలో, బుధ-శుక్రులు తులా రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో, శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గోచార స్థితి ద్వాదశ రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి
కుటుంబంలో ఆర్థిక పరమైన చిన్నపాటి అంశాల కారణంగా వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కాస్త సంయమనం పాటించడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటున్నప్పటికీ, తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. వ్యాపార రంగంలో మాత్రం మంచి పురోగతి కనిపిస్తోంది. గణేశుడిని దర్శించుకోవడం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
వ్యాపార రంగంలో మీ ఆధిపత్యం, సమతుల్యత పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం; మీ ఆలోచనలకు ఆచరణ రూపం ఇవ్వండి. ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ వ్యవహారాలు మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ, వ్యాపారపరంగా మాత్రం అద్భుతమైన లాభాలు అందుకుంటారు. మీ దగ్గర ఎప్పుడూ ఆకుపచ్చని వస్తువులను ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
మిథున రాశి
ఆర్థికంగా ఇది అత్యంత లాభదాయకమైన కాలం. ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టాలని భావిస్తే ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లవచ్చు. మీ మాటతీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది; క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మీ వాక్చాతుర్యంతో సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపారం అన్నీ కూడా అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి
మనసులోని చంచల స్వభావాన్ని నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మిగతా విషయాల్లో ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతానం నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది మరియు అదృష్టం మీకు పూర్తిగా తోడుగా నిలుస్తుంది. పసుపు రంగు వస్తువులను మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభదాయకం.
సింహ రాశి
అవసరానికి మించి ఖర్చులు పెరగడం వల్ల మనసు కాస్త అశాంతికి గురవుతుంది. అనవసరమైన ఆలోచనలు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. తలనొప్పి లేదా కంటికి సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు మామూలుగానే ఉంటాయి. అయితే వ్యాపారం మాత్రం జోరుగా సాగుతుంది. రోజూ సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం మంచిది.
కన్య రాశి
ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడటంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధన లాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు ఎంతో సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని వృద్ధి కనిపిస్తుంది. శనిదేవుడిని స్మరించుకుని నమస్కరించడం వల్ల సకల శుభాలు చేకూరుతాయి.
తులా రాశి
కోర్టు వ్యవహారాలు లేదా న్యాయపరమైన వివాదాలలో విజయం మీ సొంతమవుతుంది. వ్యాపారంలో సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. తండ్రి గారి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన సంబంధిత విషయాల్లో కాస్త మందకొడి వాతావరణం ఉండవచ్చు. వ్యాపార రంగం బలంగా ఉంది. శనిదేవుడికి నమస్కరించడం శుభాన్ని ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రేమ మరియు సంతానం నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా సానుకూల ఫలితాలను పొందవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ప్రయాణాల్లో లేదా పనుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి; చిన్నపాటి దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉంది. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల తీవ్రమైన జాగ్రత్త అవసరం. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు మధ్యస్తంగా ఉంటాయి. వ్యాపార రంగం మాత్రం లాభదాయకంగా నడుస్తుంది. గణేశుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
మకర రాశి
జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారికి భాగస్వామితో గడిపేందుకు అద్భుతమైన సమయం. అయితే రిలేషన్షిప్లో ఇతర ఆప్షన్లు ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. వ్యాపార పరంగా స్థితి చాలా బలంగా ఉంది. కాళికా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి
శత్రువులపై పైచేయి సాధిస్తారు, మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. గూఢమైన విషయాలు లేదా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు మీ వెంటే ఉంటాయి. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారం సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. గణేశుడికి నమస్కరించడం శ్రేయస్కరం.
మీన రాశి
విద్యార్థులకు ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం, చదువుపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి వాదనలు జరిగినా, ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం అలాగే కొనసాగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు మామూలుగా ఉన్నప్పటికీ, వ్యాపారం మాత్రం అద్భుతమైన లాభాలను ఇస్తుంది. పసుపు రంగు వస్తువులను మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More