శుక్ర అస్తమయం 2026: ప్రేమ, వివాహం, ధనంపై ప్రభావం.. 37 రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు ప్రేమ, ఆకర్షణ, భౌతిక సుఖాలు, వివాహం, దాంపత్యం, సంపదకు కారకుడిగా భావిస్తారు. 2026లో సెప్టెంబర్ 23 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు సుమారు 37 రోజుల పాటు శుక్రుడు అస్త స్థితిలో ఉంటాడని ఈ విశ్లేషణ చెబుతోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, ఆకర్షణ మరియు వివాహానికి కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలో అస్తమించనుంది. సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుంచి అక్టోబర్ ఆఖరు వరకు శుక్రుడు తన తేజస్సును కోల్పోయి అస్త స్థితిలో ఉంటాడు. ఈ కారణంగా అక్టోబర్ 30 దాకా కొన్ని రాశులకు బాగా కలిసి రానుంది. ఈ సుదీర్ఘ కాలం పాటు వివాహాలు, నిశ్చితార్థాలు వంటి శుభకార్యాలు నిలిచిపోవడంతో పాటు, ప్రేమ సంబంధాలు మరియు దాంపత్య జీవితంపై ప్రత్యేక ప్రభావం పడుతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ స్పష్టం చేస్తున్నారు.
శుక్రుని స్థానం
జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం, కాలపురుషుడి జాతకంలో శుక్రుడు రెండు అత్యంత కీలకమైన స్థానాలైన ద్వితీయ మరియు సప్తమ భావాలకు అధిపతిగా లేదా కారకుడిగా వ్యవహరిస్తాడు. ద్వితీయ స్థానం కుటుంబ ఐక్యత మరియు ధన సంపదను సూచిస్తే, సప్తమ స్థానం భార్యాభర్తల అనుబంధం, వైవాహిక జీవితం మరియు భాగస్వామ్యాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ రెండు ముఖ్యమైన భావాలతో సంబంధం ఉన్నందువల్లనే, శుక్రుడు అస్తమించినప్పుడు కుటుంబ వ్యవహారాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు మరియు దాంపత్య సుఖంలో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ప్రేమ బంధాలు, అనురాగంలో మార్పులు
ప్రేమ జీవితంలో ఉండే అన్యోన్యతపై కూడా ఈ గ్రహ స్థితి ప్రభావం చూపుతుంది. సాధారణంగా భాగస్వాముల మధ్య ఉండే మానసిక అనుబంధం, భావోద్వేగాల పంచుకోవడం వంటి అంశాలలో కొంత ఇబ్బందికర వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడంలో చిన్నపాటి పొరపాట్లు జరగవచ్చు. అయితే, దీని వల్ల ప్రతి ఒక్కరి ప్రేమ బంధం దెబ్బతింటుందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం పరస్పర సంభాషణ తగ్గిపోకుండా, ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం సడలకుండా చూసుకోవడం ద్వారా ఈ కాలాన్ని సులభంగా అధిగమించవచ్చు.
ఆరోగ్యం మరియు హార్మోన్ల సమస్యల పట్ల అప్రమత్తత
శుక్రుడు కేవలం సంబంధాలకే కాకుండా, శరీర సౌందర్యం, శారీరక శక్తి, సంతానోత్పత్తి మరియు హార్మోన్ల సమతుల్యతకు కూడా కారకుడిగా నిలుస్తాడు. ఈ కాలంలో శుక్రుడి బలహీనత కారణంగా కొందరిలో హార్మోన్లకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. శారీరక అలసట, నీరసం లేదా ఆరోగ్యపరమైన చిన్నపాటి అసౌకర్యాలు ఎదురుకావచ్చని జ్యోతిష్య మరియు ఆరోగ్య విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. కాబట్టి ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం ఉత్తమం.
సెప్టెంబర్ 23 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు అస్తమ కాలం
ఖగోళ మరియు జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 23, 2026 నుంచి అక్టోబర్ 30, 2026 వరకు శుక్రుడు అస్త స్థితిలో ఉంటాడు. సుమారు 37 రోజుల పాటు సాగే ఈ కాలంలో వివాహ వేడుకలు, కొత్త బంధాల శ్రీకారం వంటి కార్యక్రమాలకు విరామం ఇస్తారు. అయితే, ఈ ప్రభావం అందరిపై ఒకేలా ఉండదు. ఎవరి జన్మజాతకంలో శుక్రుడి బలబలాలు, ఇతర గ్రహాల స్థానాలను బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. ప్రత్యేక నిపుణుల సలహా తీసుకొని ముందడుగు వేయడం ఎప్పుడూ శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More