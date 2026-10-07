గురు నక్షత్ర మార్పు: అక్టోబర్ 8 నుంచి ఈ 7 రాశులకు బంపర్ లాభాలు.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభఫలితాలు!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, అదృష్టం, ధనం, జ్ఞానం, విద్యకు కారకుడిగా భావించే గురు భగవానుడు అక్టోబర్ 8, 2026 సాయంత్రం 7:03 గంటలకు ఆశ్లేషా నక్షత్రం 4వ పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్టోబర్ 31 వరకు ఇదే పాదంలో సంచరిస్తాడని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. ఆశ్లేషా నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడు.
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం, అదృష్టం, ధనం, జ్ఞానం, విద్యకుకారకుడైన గురు భగవానుడు ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. అయితే, రాబోయే రెండు రోజుల్లో గురుడు తన నక్షత్ర పదాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. ఇప్పటికే సింహ రాశి నుంచి కన్యా రాశి వైపు అడుగులు వేస్తున్న గురుడు, ప్రస్తుతం ఆశ్లేషా నక్షత్ర మూడవ పాదంలో పయనిస్తున్నాడు.
పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 8వ తేదీ సాయంత్రం 7:03 గంటలకు గురు భగవానుడు ఆశ్లేషా నక్షత్ర నాలుగవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ అశ్లేషా నక్షత్రానికి అధిపతి బుధ గ్రహం. అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు గురుడు ఇదే నక్షత్ర పాదంలో సంచరిస్తాడు. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక గమనం కారణంగా దాదాపు 7 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గురు నక్షత్ర గోచారంతో బంపర్ లాభాలు పొందే 7 రాశులు
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఈ గోచారం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు లేదా వనరులు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
మిథున రాశి: మిథున రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి లేదా ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. రాబడి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి: గురుని నక్షత్ర మార్పు కర్కాటక రాశి వారికి పూర్తి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. గడచిన కాలంతో పోలిస్తే మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్పష్టమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలిస్తాయి. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి జాతకులకు ఈ గోచారం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, పూజా-పాఠాలపై మనసు నిలపడం వల్ల మానసికానందంతో పాటు మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ కాలం లాభాల పంట పండిస్తుంది. వ్యాపారంలో కీలకమైన, పెద్ద ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలు వస్తాయి.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఈ గోచారం చాలా గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనలాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More