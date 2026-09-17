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45 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులకు అనుకూల సమయం.. గురు సంచారంతో శుభయోగాలు!

జ్యోతిష్య సంప్రదాయం ప్రకారం బృహస్పతి సంచారం రాశులపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 31 వరకు గురుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాడనే జ్యోతిష్య అంచనాల నేపథ్యంలో, ఈ కాలంలో మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, కన్య, తుల, వృశ్చికం రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది.

Published on: Sep 17, 2026, 11:00:37 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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నవగ్రహాల్లో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే బృహస్పతి అడుగుల చలనం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. గురు గ్రహం తన గమనాన్ని మార్చుకున్న ప్రతీసారీ కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఎదురవుతుంటే, మరి కొందరికి ఒడిదుడుకులు తప్పవు.

45 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులకు అనుకూల సమయం.. గురు సంచారంతో శుభయోగాలు! (AI)
45 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులకు అనుకూల సమయం.. గురు సంచారంతో శుభయోగాలు! (AI)

జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, త్వరలోనే గురు గ్రహం తన రాశి ప్రయాణంలో కీలక మార్పులు చేయబోతోంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న బృహస్పతి, హిందూ పంచాంగం ప్రకారం వచ్చే అక్టోబర్ 31, 2026 వరకు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు.

చంద్రుని రాశిలో గురుడి సంచారం తెచ్చే మార్పులు ఏమిటి?

కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుని ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి సంచరించడం చాలా విశేషమైన పరిణామం. దీని వల్ల ఆయా రాశులపై గురుడితో పాటు చంద్రుని ప్రభావం కూడా బలంగా ఉంటుంది. ఈ అరుదైన కలయిక కారణంగా దాదాపు ఆరు ప్రధాన రాశుల జాతకులకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభం కానుంది. ఈ కాలంలో ఏయే రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందబోతున్నారో పరిశీలిద్దాం.

మిథున, కర్కాటక రాశుల వారికి ధన యోగం

మిథున రాశి వారికి ఈ గురు గోచారం వల్ల ఆర్ధికంగా తిరుగు లేకుండా పోతుంది. అకస్మిక ధన లాభంతో పాటు పాత బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఇక సొంత రాశయిన కర్కాటకంలోనే గురువు ఉండటం వల్ల ఈ రాశి ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఊహించని శుభవార్తలు అందుతాయి. కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.

సింహ, కన్యా రాశుల వారి వ్యాపార వృద్ధి

వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోవాలనుకునే సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభసాటిగా మారుతుంది. పెట్టిన పెట్టుబడులకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. అలాగే కన్యా రాశి జాతకులకు కూడా బిజినెస్ పరంగా ఎదురులేకుండా పోతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

తులా, వృశ్చిక రాశుల వారికి కుటుంబ సౌఖ్యం

తులా రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఇక వృశ్చిక రాశి వారి కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మొత్తంగా ఈ 45 రోజుల కాలం ఈ ఆరు రాశుల వారికి అన్ని విధాల కలిసొచ్చే కాలంగా నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/45 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులకు అనుకూల సమయం.. గురు సంచారంతో శుభయోగాలు!
Home/Rasi Phalalu/45 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులకు అనుకూల సమయం.. గురు సంచారంతో శుభయోగాలు!
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