మకర రాశి వారికి ఈ వారం గ్రహాల గమనం ఎలా ఉందంటే? పూర్తి వార ఫలాలు తెలుసుకోండి!
ఈ వారం మకర రాశి వారికి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా నిపుణులు అందించిన పూర్తి వారాంతపు అంచనాలు.
మకర రాశి వారికి ఈ వారం గ్రహాల గమనం అనేక కీలక మార్పులను తీసుకురానుంది. వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు కన్య రాశిలోని తొమ్మిదవ భావంలో సంచరించడం వల్ల అభ్యాసం, ప్రయాణాలు, తండ్రి లేదా పెద్దల సలహాలపై దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతుంది.
ఉదయం తర్వాత చంద్రుడు తుల రాశిలోని పదవ భావానికి మారుతాడు. దీనివల్ల వృత్తి జీవితం, హోదా, బాధ్యతలు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతాయి. పదవ భావంలో బుధుడు, వక్ర గతిలో ఉన్న శుక్రుడు ఉండటం వల్ల పాత పరిచయాలు, ముగియని చర్చలు లేదా గతంలో పక్కన పెట్టిన ప్రణాళికలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తాయి.
వృత్తి మరియు కెరీర్ విశేషాలు
వారం ప్రారంభంలో ఉన్న తొమ్మిదవ పాద ప్రభావం చదువుకు, కఠినమైన విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. పదవ భావంలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించగానే ఉద్యోగులకు వారం మరింత బలపడుతుంది.
క్లయింట్లు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి మద్దతు లభించడంతో పాటు మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. మధ్య భాగంలో పదకొండవ భావం ద్వారా నెట్వర్క్ బలపడి, సకాలంలో ఫలితాలు అందుతాయి. అయితే ఆఖరి భాగంలో పనులన్నీ మీరే ఒంటరిగా మోయకుండా, రాబోయే వారానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
ఆర్థిక మరియు కుటుంబ స్థితిగతులు
ఆర్థికపరంగా ఈ వారం సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన చర్చలు లేదా గౌరవం ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే పదవ భావంలోని వక్ర శుక్రుడు పాత ఆర్థిక నిర్ణయాలపై పునరాలోచన చేసేలా చేస్తాడు.
రాహువు రెండవ భావంలో ఉండటం వల్ల సంపాదనపై ఆశ పెరిగినా, మాట్లాడేటప్పుడు పదజాలంపై అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, పెద్ద ఆర్థిక ఒప్పందాలను లిఖితపూర్వకంగా ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ సంబంధాలలో జీవిత భాగస్వామితో మంచి అనుబంధం, ఉష్ణత లభిస్తాయి. ఏడవ భావంలో గురు, కుజుల సంచారం కారణంగా సంబంధాలలో చురుకుదనం ఉంటుంది.
అయితే పని ఒత్తిడి వల్ల భాగస్వామికి తగినంత సమయం కేటాయించడం కష్టమవచ్చు. ఆఖరి భాగంలో అలసట, కంటి నొప్పి లేదా మానసిక ఒత్తిడి వంటి చిన్నపాటి ఇబ్బందులు రావచ్చు. రాత్రివేళల్లో అలసటతో తీవ్రమైన చర్చలకు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More