సింహ రాశికి ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది? వారఫలాలు తెలుసుకోండి!
ఈ వారం చంద్రుని సంచారం, బుధ-శుక్రుల ప్రభావం వల్ల కుటుంబం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాలలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. రాశుల వారీగా కెరీర్, ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన సమగ్ర అంచనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కొత్త వారం ప్రారంభంలో చంద్రుడు కన్యా రాశిలోని రెండవ స్థానంలో సంచరిస్తాడు. దీని వల్ల కుటుంబం, ఆర్థిక స్థితి, ఆహారపు అలవాట్లు, మాట్లాడే తీరు తక్షణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి.
వారం ప్రారంభంలో కొంత అంతర్గత అస్థిరత, బయటికి సాధారణంగా కనిపించే వాతావరణం ఉంటుంది. అందువల్ల చిన్న విషయాలు కూడా మనసును ఎక్కువగా తాకవచ్చు. ఉదయం తర్వాత చంద్రుడు తులారాశిలోని మూడవ స్థానానికి మారుతాడు.
వార ఫలాలు
ఈ సమయంలో ఫోన్ కాల్స్, సందేశాలు, చిన్న ప్రయాణాలు, తోబుట్టువులతో సంబంధాలు, పనికి సంబంధించిన ఫాలో-అప్లు ఊపందుకుంటాయి. ఇదే స్థానంలో బుధుడు, వక్రగతిలో ఉన్న శుక్రుడు ఉండటం వల్ల సంభాషణ శక్తివంతంగా సాగుతుంది. ప్రశాంతంగా, స్పష్టంగా మాట్లాడేవారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. తొందరపడి స్పందిస్తే మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు.
వారం మధ్య భాగంలో చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలోని నాల్గవ స్థానానికి చేరుకుంటాడు. ఇల్లు, మాతృమూర్తి, ఆస్తులు, మానసిక ప్రశాంతత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరగడం, మూడ్ స్వింగ్స్ రావడం సహజం. అయితే క్రమంగా పనులన్నీ సర్దుకుంటాయి.
అక్టోబర్ 16 ఉదయం తర్వాత చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిలోని ఐదవ స్థానానికి వెళ్తాడు. దీంతో వాతావరణం ఉత్సాహంగా మారుతుంది. పిల్లలు, చదువు, సృజనాత్మక పనులు, వ్యక్తిగత ప్రణాళికలపై దృష్టి సారిస్తారు. లగ్నంలో కేతువు ఉండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, ఒక్కోసారి ఒంటరితనం భావన వెంటాడుతుంటాయి.
ప్రేమ మరియు సంబంధాలు
వారం ప్రారంభంలో రెండు, మూడు స్థానాల ప్రభావం వల్ల బంధాల్లో మాటతీరు అత్యంత కీలకం అవుతుంది. కుటుంబ ఖర్చులు, ప్రయాణాలు, కలుసుకోవడం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. మూడవ స్థానంలో వక్ర శుక్రుడు ఉన్నందున పాత పరిచయాలు, మునుపటి మధుర జ్ఞాపకాలు లేదా అసంపూర్తిగా నిలిచిన సంభాషణలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తాయి. పాత విషయాలను పెద్ద గొడవలుగా మార్చకుండా, స్పష్టమైన మాటలతో పరిష్కరించుకోవడం మంచిది.
మధ్య భాగంలో నాల్గవ స్థాన చంద్రుడు కుటుంబ వాతావరణాన్ని కొద్దిగా సున్నితంగా మారుస్తాడు. కుటుంబ సభ్యుల చిన్న మాటలు కూడా మనసును తాకవచ్చు. జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తన మీ మానసిక ప్రశాంతతపై ప్రభావం చూపుతుంది. చివరి భాగంలో ఐదవ స్థాన చంద్రుడు ప్రేమ బంధాలకు సరికొత్త ఉష్ణాన్ని ఇస్తాడు. ప్రియమైనవారితో సమయం గడపడం, పిల్లలతో ఆనందంగా ఉండటం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. ఏడవ స్థానంలో రాహువు ఉండటం వల్ల ఎదుటివారి గురించి అసంబద్ధమైన అంచనాలకు పోవద్దు.
విద్య మరియు ఉద్యోగం
కెరీర్ పరంగా వారం ప్రారంభం ఆచరణాత్మక నిర్ణయాలు, చర్చలతో మొదలవుతుంది. రెండవ స్థాన చంద్రుడు జీతం, మాట తీరుపై దృష్టి పెడతాడు. మూడవ స్థాన ప్రభావంతో మీటింగ్స్, మెసేజ్లు, రిపోర్ట్లు, ప్రయాణాలు పెరుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులను చిన్న భాగాలుగా విభజించి పూర్తి చేయండి.
మధ్య భాగంలో ఇంట నుంచి పని చేయడం, ఆస్తులు, వాహనాలు, ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్కు సంబంధించిన పనులు ముందుకు వస్తాయి. చివరిలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, కళాకారులకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కఠినమైన సబ్జెక్టులను సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఏడవ స్థానంలో రాహువు కొత్త క్లయింట్లు లేదా భాగస్వామ్యాన్ని ఆకర్షించినప్పటికీ, నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉండాలి. ఎనిమిదవ స్థానంలో శని వక్రగతిలో ఉన్నందున వృత్తిపరమైన రిస్క్ల విషయంలో తగు జాగ్రత్త అవసరం.
ధనం మరియు ఆర్థిక స్థితి
ఆర్థిక విషయానికి వస్తే, వారం ప్రారంభం బడ్జెట్ మరియు నగదుపై గట్టి నియంత్రణను కోరుతుంది. కుటుంబ అవసరాలు, భోజనం, చిన్నపాటి కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయి. బుధ, వక్ర శుక్రుల ప్రభావం వల్ల కమ్యూనికేషన్ లేదా గాడ్జెట్లకు సంబంధించిన పాత ఖర్చులు మళ్లీ రావచ్చు. కేవలం సౌకర్యం కోసం అనవసరమైన చిన్న కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండండి.
మధ్య భాగంలో ఇల్లు లేదా వాహన మరమ్మతుల కోసం ధనం ఖర్చయ్యే సూచనలున్నాయి. పెద్ద పెట్టుబడులలో తొందరపాటు వద్దు. చివరి భాగంలో ఐదవ స్థాన చంద్రుడు ఊహాజనిత లాభాలు లేదా పెట్టుబడుల వైపు ఆకర్షిస్తాడు. అయితే దీన్ని ఖచ్చితమైన లాభంగా భావించకూడదు. ఎనిమిదవ స్థాన శని ప్రభావం వల్ల బీమా, ట్యాక్స్, బకాయిల పత్రాలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం.
ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు
ఆరోగ్యపరంగా ఆహారపు అలవాట్లు, నిద్ర, మానసిక ఒత్తిడికి మధ్య సంబంధం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. చాలా సేపు ఖాళీ కడుపుతో ఉండి ఒక్కసారిగా భారీగా తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. ప్రయాణాలు, స్క్రీన్ టైమ్ పెరగడం వల్ల మెడ, భుజాలు, కళ్ళకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి.
మధ్యలో కుటుంబ విషయాల ఒత్తిడి శారీరక అలసటకు దారితీస్తుంది. దీన్ని పెద్ద సమస్యగా భావించకుండా తగిన విశ్రాంతి, తేలికపాటి నడకతో సరిచేసుకోవచ్చు. చివరి భాగంలో ఐదవ స్థానం శక్తిని, మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. అయితే లగ్నంలో కేతువు కారణంగా ఒక్కోసారి కారణం లేని నిరాసక్తత కలగవచ్చు. దీన్ని పనుల ద్వారా కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేయకుండా, ప్రశాంతమైన నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More