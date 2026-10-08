Venus Rise : అక్టోబర్ నెలాఖరులో శుక్రుడు ఉదయం.. 8 రాశుల వారికి మంచి రోజులు!
Venus Rise : శుక్రుడు 2026 అక్టోబర్ 30న ఉదయిస్తాడు. శుక్రుని సంచారంలో ఈ మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు తమ జీవితాల్లో ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును చూస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు ఆనందం, కీర్తి, సౌందర్యం, ప్రేమ, ఆకర్షణ, శ్రేయస్సు, ఐశ్వర్యానికి ప్రతీక. శుక్రుడు అస్తమించినప్పుడు, అది వైవాహిక జీవితం, కళ, వ్యాపారం, ఆనందం, శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన పనులలో కొన్ని అడ్డంకులను కలిగించవచ్చు. కానీ శుక్రుడు ఉదయించినప్పుడు దాని ప్రభావం చాలా సానుకూలంగా, శక్తివంతంగా ఉంటుంది. అక్టోబర్ 30వ తేదీన శుక్రుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకుని ఉదయిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రోదయాన్ని ముఖ్యమైన మార్పుగా చెబుతారు. కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం మారుతుంది.
మేష రాశి
శుక్ర గ్రహోదయం కారణంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి వృత్తి, వ్యాపారంలో అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల, మేష రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా తయారవుతుంది. మీరు చాలా కాలంగా కోల్పోయిన మీ డబ్బును తిరిగి పొందడానికి ఒక శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో వారి కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొనడంతో మేష రాశిలో జన్మించిన వారు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతి. ఈ గ్రహోదయం మీకు ఒక గొప్ప వరం వంటిది. ఈ సందర్భంలో, శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల వృషభ రాశి వారి వ్యక్తిత్వంలో చాలా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణంగా వృషభ రాశి వారి భూమి, వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేయాలనే కల నెరవేరే అవకాశం కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శుక్రుని అపారమైన అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో జీవితంలోని అన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. తమ కష్టానికి రెట్టింపు లాభం పొందే గొప్ప అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటారు. శుక్రుని ప్రభావ ఫలాల వల్ల వారి కార్యాలయంలోని ఉన్నతాధికారుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. జీతం పెరుగుదల గురించి శుభవార్త అందుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
సింహ రాశి
శుక్ర గ్రహోదయం సమయంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలను చూస్తారు. అదేవిధంగా సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు వ్యాపారం చేస్తుంటే వారికి పెద్ద లాభాలను ఇచ్చే యోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు సమాజంలో గొప్ప ప్రజాదరణ పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో మీ నిర్ణయాలను అందరూ ప్రశంసించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
తులా రాశి
శుక్ర గ్రహోదయం అత్యంత అనుకూల ప్రభావం తులారాశి వారిపై కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల, తులారాశి వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ త్వరలోనే విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీ వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, సామరస్యం పెరగడంతో పాటు, మీ భాగస్వామితో మంచి క్షణాలను గడపడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
శుక్ర గ్రహోదయం వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం సంపూర్ణంగా కలిసివస్తుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక పనులపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ సమయంలో మీకు విదేశాలకు లేదా సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా శుక్రుని అనుగ్రహంతో వృశ్చిక రాశి వారు తమ వృత్తిలో కూడా గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు.
మకర రాశి
ఈ సమయం మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి, ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో గొప్ప లాభాలను, సంతోషం, శ్రేయస్సు పెరుగుదలను తెస్తుంది. మకర రాశిలో జన్మించిన వారు భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేస్తుంటే.. మీకు అద్భుతమైన లాభాలు లభిస్తాయి. ఒక కోర్టు కేసులో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా రావడంతో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభ గ్రహమైన శుక్రుని ఉదయం, మీ ప్రేమ సంబంధంలో, వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యాన్ని బాగా పెంచుతుంది. ఈ కాలంలో మీన రాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. దీనితో పాటు ఈ కాలంలో శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి సృజనాత్మక పనులలో తమ కళను ప్రదర్శించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ కాలం మీకు సంతోషకరంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More