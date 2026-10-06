వాస్తు ప్రకారం ఈ 4 వస్తువులను ఇతరుల నుంచి ఉచితంగా తీసుకోకండి.. ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయట!
వాస్తు చిట్కాలు: ఉచితంగా తీసుకున్న ఈ 4 వస్తువులు ఇంట్లో ఒత్తిడి మరియు పేదరికాన్ని కలిగిస్తాయి. చేతి రుమాలు, ఉప్పు, ఐరన్ మరియు నూనెను ఎవరి నుండి ఉచితంగా తీసుకోకపోవడానికి వెనుక ఉన్న వాస్తు మరియు జ్యోతిష్య కారణాలను తెలుసుకోండి.
ఇంట్లో నిత్యం సుఖ శాంతులు వెల్లివిరియాలని, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. దీనికోసం వాస్తు శాస్త్రంలో అనేక నియమాలను పాటిస్తుంటారు. కేవలం దిశలు, వస్తువుల అమర్పు మాత్రమే కాకుండా, నిత్య జీవితంలో మనం ఇతరులతో చేసే వస్తువుల లావాదేవీలు కూడా వాస్తు పరంగా ఎంతో ప్రభావం చూపుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను ఇతరుల నుంచి ఉచితంగా తీసుకోవడం లేదా వారికి ఇవ్వడం వల్ల అనర్థాలు జరిగే అవకాశం ఉందని వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
1.జేబు రుమాలు
వాస్తు మరియు జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం జేబు రుమాలు (హ్యాండ్కర్చీఫ్) విషయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఉచితంగా రుమాల్ తీసుకోవడం గానీ, ఇతరులకు బహుమతిగా ఇవ్వడం గానీ మంచిది కాదని చెబుతుంటారు.
అంతేకాకుండా, ఒకరి రుమాల్ మరొకరు ఉపయోగించడం కూడా ఆరోగ్యరీత్యా, వాస్తు పరంగా మంచిది కాదు. దీనివల్ల బంధాల్లో అకస్మాత్తుగా దూరం పెరగడంతో పాటు చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడూ ఎవరి వ్యక్తిగత రుమాల్ను వారే ఉపయోగించడం శ్రేయస్కరం.
2.ఉప్పు ఉచితంగా తీసుకోవడం అశుభం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉప్పును శని గ్రహంతో ముడిపెట్టి చూస్తారు. అందుకే ఎవరి దగ్గర నుంచైనా ఉప్పును అప్పుగా తీసుకోవడం లేదా ఉచితంగా స్వీకరించడం అశుభకరంగా భావిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి నూతన శక్తికి బదులుగా ప్రతికూల శక్తి ప్రవేశించి, ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఒకవేళ అనివార్య పరిస్థితుల్లో ఉప్పు తీసుకోవాల్సి వస్తే, దానికి బదులుగా ఏదో ఒక వస్తువును తిరిగి ఇవ్వడం మంచిది.
3.ఇనుము
ఇనుము కూడా శని దేవునికి సంబంధించిన కారక వస్తువుగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఎవరి వద్ద నుంచైనా ఇనుప వస్తువులను ఉచితంగా తీసుకోవడం లేదా అప్పుగా స్వీకరించడం వల్ల జీవితంలో అనూహ్యమైన అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా శనివారం రోజున ఇనుముకు సంబంధించిన లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
4.నూనె దానం, ఉచిత స్వీకరణ
జ్యోతిష్యంలో ఆవనూనె లేదా ఇతర వంట నూనెలను కూడా శని గ్రహంతో సంబంధం ఉన్నవిగా చెబుతారు. అందువల్ల ఎవరి దగ్గర నుంచైనా నూనెను ఉచితంగా తీసుకోవడం లేదా ఇతరుల నుంచి అప్పుగా పొందడం మంచిది కాదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల శని దోష ప్రభావం పెరిగి జీవితంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. శనివారాల్లో నూనె కొనుగోలు, దానాలకు ప్రత్యేక నియమాలు ఉన్నాయి.
జీవితంలో ఇవన్నీ కేవలం సాంప్రదాయ, నమ్మకాల ఆధారంగా చెప్పబడిన కొన్ని జాగ్రత్తలు మాత్రమే. నిత్య జీవితంలో అత్యవసర సమయాల్లో వీటిని ఉపయోగించడం సాధారణమే అయినప్పటికీ, వాస్తు దృష్ట్యా కొన్ని విషయాలపై అవగాహన కలిగి ఉండటం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More