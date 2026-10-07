Venus Transit Thrice : మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడు మూడుసార్లు సంచారం.. పవర్ డబుల్ అవుతుంది!
Venus Transit Thrice : నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు మూడుసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. అందువల్ల నవంబర్ నెల మొత్తం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏ రాశుల వారికి శుక్రుడితో అదృష్టం ఉంటుందో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడు అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహం. నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు మూడుసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. ఇది 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి నవంబర్ నెల మొత్తం శుక్రుడి వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం శుక్రుడు తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. వక్రగతిలో ఉన్న శుక్రుడు మొదట నవంబర్ 6న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని తర్వాత నవంబర్ 14న కన్యారాశిలో తిరోగతిలోకి వస్తాడు. ఆ తర్వాత నవంబర్ 22న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో శుక్రుడి శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. శుక్రుడి అనుగ్రహంతో సంపద, సౌకర్యం, సౌలభ్యం, ఆనందం, ప్రశాంతమైన జీవితం లభిస్తాయి. నవంబర్లో శుక్రుని స్థానంలో వచ్చే ఈ మార్పు వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది?
మిథున రాశి
నవంబర్ నెల మొత్తం మిథున రాశి వారికి శుక్రుడు శుభప్రదంగా ఉంటాడు. శుక్రుడు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తాడు, ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి. శుక్రుని అనుగ్రహంతో వృత్తిపరమైన సవాళ్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎదుగుదల మరియు విజయానికి కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థికంగా, ఇది ఎదుగుదలకు అనుకూలమైన కాలం. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇది మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మీరు బాగా రాణించడానికి సహాయపడుతుంది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది లాభదాయకమైన ఫలితాలను ఇచ్చే ఒక సువర్ణ సమయం.
సింహ రాశి
ఈ గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. నవంబర్ నెల మొత్తం విజయ ప్రయాణం చాలా వేగంగా సాగుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అందువల్ల మీ జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో మీకు లాభాలు చేకూరుతాయి. మీరు కుటుంబ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటాయి. చిరకాల కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఇది అత్యంత శుభ సమయం. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఈ కాలంలో లభించే అన్ని అవకాశాలను సాధ్యమైనంత ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోండి.
తులా రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా తులారాశి వారికి ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ సంచారం పదోన్నతి, వ్యాపార విస్తరణ, వృత్తిపరమైన పురోగతికి అవకాశాలను కల్పిస్తుందని అంచనా. ఇది విజయానికి కొత్త అవకాశాలను కూడా తెస్తుంది. ఇది మీ వృత్తిలో పురోగతికి మార్గం సుగమం చేసే సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. పనిలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. నవంబర్లో గత సవాళ్లు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. విజయానికి అనేక మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కొత్త అవకాశాలకు, దీర్ఘకాలిక విజయానికి పటిష్టమైన పునాది వేయడానికి ఈ కాలం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందించే సమయం ఎంతో దూరంలో లేదు. నవంబర్ నెలలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. శుక్రుడు మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకువస్తాడు. ఈ కాలం పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడటానికి ఇది సమయం. మీరు మీ జీవితంలో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో వివాహిత జంటలు సంతోషంగా ఉంటారు. జీవితంలో వివిధ ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను మీరు ఆశించవచ్చు. కొత్త వాహనాలు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి సమయం వస్తుంది. నవంబర్ నెల మీ జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతతను తీసుకువస్తుంది.
మీన రాశి
నవంబర్ నెల మీన రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. శుక్ర గ్రహ సంచారం మీకు గొప్ప ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ గ్రహ సంచారం మీ సామాజిక హోదాను, గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, బాధ్యతలు మీ కీర్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. జీవితంలో నెలకొని ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు అంతమవుతాయి. ఈ సమయంలో మీ జీవితంలోని అనేక చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి మీకు అవకాశాలు లభించే సమయం ఇది. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం పెరుగుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో ప్రేమలో మార్పు వస్తుంది. మీరు ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More