సూర్య గోచారంతో ఈ 6 రాశులకు బంపర్ లక్.. ప్రమోషన్లు, ఆర్థిక లాభాల యోగం!
అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు కన్యా రాశి నుంచి తులా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవ ప్రతిష్ఠలు, నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా భావించే సూర్యుడి ఈ సంచారం వల్ల ఆరు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సూర్యుడిని ఆత్మ, పరువు ప్రతిష్టలు, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రతి నెలా సూర్యుడు తన రాశిని మారుస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 17, ఈరోజు సూర్యుడు కన్యారాశి నుంచి తులారాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.
సూర్యుడి ఈ సంచార మార్పు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం అక్షరాలా కలిసిరానుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని లాభాలు దక్కే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మేష రాశి: ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యతలు
మేష రాశి వారికి ఈ సూర్య గోచారం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న బాధ్యతలు లేదా ప్రమోషన్ ఇప్పుడు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త వ్యక్తులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటారు. భవిష్యత్తులో ఇది మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. కుటుంబంలోనూ సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహ రాశి: కెరీర్లో దూసుకుపోయే సమయం
సింహ రాశి వారికి ఈ గోచారం కెరీర్ పరంగా గొప్ప మలుపు ఇస్తుంది. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలో నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు తోటి ఉద్యోగులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఆర్థికంగా కూడా మెరుగైన స్థితిని చూస్తారు.
కన్యా రాశి: ఆర్థిక లాభాలు, ఆదాయం వృద్ధి
కన్యా రాశి వారికి ధనపరమైన విషయాల్లో అదృష్టం తోడుంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు నూతన మార్గాలు అడుగుముందుకు వేస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పని తీరు అధికారులను ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
తులా రాశి: కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి
సూర్యుడు నేరుగా తులా రాశిలోనే ప్రవేశిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి విశేషమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. కెరీర్లో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు నూతన బాధ్యతలు దక్కడంతో పాటు అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు వచ్చి చేరుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత బలపడతాయి. నలుగురిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మకర రాశి: పట్టుదలకు తగిన ఫలితం
మకర రాశి వారు పెట్టిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఉద్యోగంలో అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. కెరీర్లో ఎదుగుదల కోసం మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చి పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలపరుచుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకునే అడుగులు విజయవంతం అవుతాయి.
కుంభ రాశి: నూతన అవకాశాలు, ఉజ్వల భవిష్యత్తు
కుంభ రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది సరైన తరుణం. ఈ సమయంలో ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు, నెట్వర్క్ భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగ్గా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More