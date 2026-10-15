అక్టోబర్ 24న సూర్యుడి నక్షత్ర పరివర్తన.. మిథునం నుంచి కుంభం వరకు ఈ రాశులకు లాభాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడి నక్షత్ర పరివర్తన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తారు. 2026 అక్టోబర్ 24న సూర్యుడు రాహువుకు చెందిన స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, నవంబర్ 8 వరకు అక్కడే సంచరిస్తాడని ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల రాశి మార్పులతో పాటు నక్షత్ర పరివర్తన కూడా మానవ జీవితాలపై, దేశ రాజకీయాలపై గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇప్పటికే రాశులు మారుతున్న సూర్య భగవానుడు త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని కూడా మార్చుకోనున్నారు. వచ్చే అక్టోబర్ 24వ తేదీన సూర్యుడు రాహువుకు చెందిన 'స్వాతి నక్షత్రం'లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. నవంబర్ 8వ తేదీ వరకు అంటే దీపావళి పండుగ వేడుకల వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవ ప్రతిష్టలు, నాయకత్వ లక్షణాలు మరియు తండ్రికికారకుడిగా భావిస్తారు. మరోవైపు రాహువు ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు కొన్ని సందర్భాల్లో మానసిక ఒత్తిడిని కూడా ఇస్తాడు. ఇలాంటి శక్తిమంతమైన గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని శుభఫలితాలు కలగనున్నాయి, మరి కొన్ని రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సూర్య-రాహువుల కలయిక ప్రభావం
సాధారణంగా జాతకంలో సూర్యుడు, రాహువు కలిసి ఉన్నప్పుడు 'గ్రహణ యోగం' ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల జీవితంలో అకస్మాత్తుగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. అయితే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులకు లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం విశేషమైన హోదాను, ఉన్నత పదవులను తెచ్చిపెడుతుంది.
ఈ సంయోగం తాత్కాలిక లాభాలను ఇచ్చినప్పటికీ, రాహువు చెడు ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కేతువు బలాలను పటిష్టం చేసుకోవడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. దీపావళి వరకు సూర్యుడు రాహువు నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు కలగనున్నాయి.
ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగాలు
మిథున రాశి: మిథున రాశి జాతకులకు ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. రాహువు ప్రభావం వల్ల మీ జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. సూర్యుడి అనుగ్రహంతో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడంతో పాటు కెరీర్లో వేగంగా దూసుకుపోతారు. మీ లీడర్షిప్ నైపుణ్యాలు మెరుగవుతాయి.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి సూర్య నక్షత్ర సంచారం అపారమైన లాభాలను తెస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా ఉన్నత పదవి లభిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త నెట్వర్క్లు, కాంటాక్ట్లు ఏర్పడి భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సంచార కాలం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీలో పెరిగే ఆత్మవిశ్వాసం కారణంగా కార్యాలయంలో సరికొత్త బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి జాతకులు వ్యాపారంలో ప్లానింగ్తో ముందుకు వెళితే భారీ లాభాలు గడించవచ్చు. రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి లేదా లీడర్షిప్ బాధ్యతలలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా మారుతుంది. తండ్రి గారి సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More