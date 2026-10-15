గురువారం రాశి ఫలాలు: ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో పురోగతి.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉందంటే?
అక్టోబర్ 15, గురువారం నాటి గ్రహాల గమనం ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి వివిధ ఫలితాలు ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. మేష రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాల్లో విజయాలు, వ్యాపారంలో అనుకూలత ఉండవచ్చు.
అక్టోబర్ 15, గురువారం రోజున గ్రహాల గమనం ఆధారంగా 12 రాశుల వారి జాతక ఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో తెలుసుకోండి. భగవంతుని ఆరాధనతో పాటు ఈ రోజు ఏయే రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారం రోజును భగవాన్ శ్రీ మహావిష్ణువు పూజకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, అక్టోబర్ 15 గురువారం నాడు గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. మీ రాశి ప్రకారం గురువారం నాటి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఆర్థిక పరమైన విషయాలలో మీరు ఊహించని విజయాన్ని చూస్తారు. ఈ రోజు మీకు ఎంతో అదృష్టకరమైన రోజుగా మారుతుంది. మీ సాధారణ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి కొత్త ప్రయత్నాలు చేయండి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి అదృష్టం పూర్తిగా తోడుంటుంది. ప్రేమ జీవితం ఎంతో రొమాంటిక్గా సాగుతుంది.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు మీరు కాస్త బిజీగా గడపాల్సి వస్తుంది. మీ ఆరోగ్యమే మీ నిజమైన సంపద కాబట్టి దానిపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్వల్పంగా హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోండి. మీ లక్ష్యాలను సాధించే క్రమంలో ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ముందుకు వెళ్లండి.
మిథున రాశి
మీ దారిలో ఎదురయ్యే అద్భుతమైన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక స్థితిలో చిన్నపాటి మార్పులు రావచ్చు. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇదే సరైన తరుణం.
కర్కాటక రాశి
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. రోజంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా గడుపుతారు. మీ ప్రధాన వృత్తి పనులపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ ఆహారపు అలవాట్లను ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోండి.
సింహ రాశి
మీ కష్టానికి, అంకితభావానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఇది. మీలోని సృజనాత్మకతను బయటపెడతారు. వెనకడుగు వేయకుండా మీ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పండి. జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి సవాళ్లను చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొని విజయం సాధించండి.
కన్య రాశి
ప్రస్తుతం రిలేషన్షిప్లో ఉన్నవారికి మీ బంధంలోని బలాన్ని, ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుకోవడానికి ఇది సరిగ్గా సరిపోయే రోజు. సాయంత్రం నాటికి మీ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
కార్యాలయంలో మీ సీనియర్లతో ఎలాంటి వాదనలకు దిగకపోవడం మంచిది. ధనపరమైన విషయాలలో మీరు అదృష్టవంతులుగా నిలుస్తారు. అయితే పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక హద్దులను మరియు బడ్జెట్ను క్రమబద్ధంగా నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టండి.
వృశ్చిక రాశి
మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ కెరీర్లో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగడానికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. మానసికంగా కాస్త భావోద్వేగానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మీలో ఉన్న సానుకూల శక్తి మీ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. మీ తల్లిగారి ఆరోగ్యం పట్ల తగిన శ్రద్ధ వహించండి. తగినంత నీరు తాగుతూ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి.
మకర రాశి
మీ భాగస్వామితో గడపడానికి, ప్రేమను పంచుకోవడానికి మీ ఆకర్షణను, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను ఉపయోగించండి. మీ మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. అన్ని రకాల మానసిక ఒత్తిళ్లకు దూరంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి
మీ ఆర్థిక విషయాలను సరిగ్గా నిర్వహించడంలో మీ భాగస్వామి నుంచి అద్భుతమైన సహాయం అందుతుంది. జీవితంలో కొన్ని ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి
ఈ రోజు మీకు చాలా ప్రత్యేకంగా గడుస్తుంది. కెరీర్ పరంగా కాస్త బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. సాయంత్రం సమయంలో మీ ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అలాగే ఖర్చులు చేసేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More