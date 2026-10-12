సూర్యుడు, శుక్రుడి వల్ల 6 రాశుల వారికి స్టార్ట్ అయిన గోల్డెన్ డేస్, అదృష్టవంతులు!
సూర్య, శుక్ర గ్రహాల కారణంగా కొన్నిరాశులవారికి అదృష్టం మెుదలైంది. మరికొన్ని రోజులు అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆ రాశులు ఏంటో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అక్టోబర్ 12న ఉదయం 10.07 గంటలకు సూర్య , శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 18 డిగ్రీల దూరంలో తమ సంచారాన్ని ప్రారంభించాయి. ప్రస్తుతం సూర్యుడు కన్యారాశిలో, శుక్రుడు తులారాశిలో ఉన్నారు. శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో వక్రగతిలో ఉండగా.. సూర్యుడు కన్యారాశిలో ఉన్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య జరిగే ఈ ప్రత్యేక సంయోగం కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తుల వారికి ఆర్థిక నిర్ణయాలలో గొప్ప మెరుగుదలలను తీసుకువస్తుంది. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మంచి మార్గాలను అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో సూర్య, శుక్ర గ్రహాల ఆశీస్సులతో ఏ ఆరు రాశిచక్ర గుర్తులు చాలా అదృష్టవంతులుగా ఉంటాయో చూద్దాం.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి మీ జాతకంలో సూర్యుడు నాలుగో ఇంట్లో, శుక్రుడు ఐదో ఇంట్లో చురుకుగా ఉంటారు. నాలుగో ఇల్లు కుటుంబం, ఆస్తి, మానసిక ఆనందానికి సంబంధించినది. అదేవిధంగా ఐదో ఇల్లు మేధస్సు, విద్య, కళాత్మకత, ప్రణాళికలను సూచిస్తుంది. సూర్య-శుక్ర సంబంధం మీ పాత ఆలోచనలను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీడియా, రచన, మార్కెటింగ్, డిజైనింగ్, డిజిటల్ రంగాలలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి లభించే మంచి అవకాశాల నుండి మీరు ఎంతగానో ప్రయోజనం పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్యుడు మూడో ఇంటిని, శుక్రుడు నాల్గో ఇంటిని సూచిస్తారు. మూడో ఇల్లు సంభాషణ, సాహసం, కృషి, తమ్ముళ్లు, చెల్లెళ్లతో సంబంధాలను సూచిస్తుంది. అయితే నాల్గో ఇల్లు సంపద, ఆనందం, శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది. ఈ స్థానం చర్చలు, ప్రయత్నాల ద్వారా ఇల్లు, కుటుంబంలోని అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుంది. ఆస్తి, ఇల్లు, అలంకరణ లేదా వాహనానికి సంబంధించిన విషయాలలో మీ పాత ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడానికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ కాలంలో చాలా శుభ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ కాలంలో తొందరపడి పెద్ద ఖర్చులు చేయకుండా, మంచి బడ్జెట్ వేసుకోవడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి మీ జాతకంలో సూర్యుడు రెండో ఇంట్లో, శుక్రుడు మూడో ఇంట్లో చురుకుగా ఉంటారు. రెండో ఇల్లు సంపద, పొదుపు, కుటుంబం, వాక్చాతుర్యానికి సంబంధించినది కాగా.. మూడో ఇల్లు సంభాషణ నైపుణ్యాలు, మీ ప్రయత్నాలను సూచిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ సామర్థ్యాల నుండి గరిష్ట ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. అమ్మకాలు, మార్కెటింగ్, మీడియా, రచన, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన వారికి ఈ కాలంలో కొత్త పరిచయస్తులతో లేదా పాత ఖాతాదారులతో కలిసి పనిచేయడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల పట్ల మీ ఆలోచనలు మెరుగుపడతాయి. పొదుపుపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో ఏవైనా పాత సమస్యలను పునఃపరిశీలించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి సూర్యుడు మీ జాతకంలోని మొదటి ఇంట్లో, శుక్రుడు రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తున్నారు. మొదటి ఇల్లు జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం, దిశకు సంబంధించినది కాగా, రెండవ ఇల్లు ఆర్థిక విషయాలు, పొదుపు, కుటుంబానికి సంబంధించినది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా మీకు మరింత స్పష్టత ఉండటం చాలా ముఖ్యం. పని పరంగా మీ సామర్థ్యాలను పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల ఆర్థిక ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ద్వారా మీరు మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. పనిలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కానీ వ్యాపారం చేసేవారు ఈ కాలంలో తమ ఆదాయ వ్యయాల మధ్య మంచి సమతుల్యతను పాటించడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. శుక్రుడు తులారాశిలో సంచరిస్తున్నందున, డబ్బు, సంపద, ఇంటికి సంబంధించిన విషయాలలో మీకు అందరి నుండి పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల శుక్రుని వక్రగమనం కారణంగా, పాత ఆలోచనలు, ఖర్చులు, ఆర్థిక ప్రణాళికలను సమీక్షించుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మీ జాతకంలో సూర్యుడు దశమ భావంలో, శుక్రుడు పదకొండో భావంలో చురుకుగా ఉంటారు. దశమ భావం పని, వ్యాపారం, డిగ్రీ, పదోన్నతికి సంబంధించినది కాగా, పదకొండో భావం ఆదాయం, లాభం, సంబంధాలకు సంబంధించినది. ఈ కాలంలో మీ వృత్తికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలకు ఎక్కువ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు ఏ ప్రాజెక్టుపైనైనా పనిచేసే తమ సామర్థ్యంలో మెరుగుదల చూస్తారు. కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు పాత కస్టమర్లు, వ్యాపార సంబంధిత పరిచయాల నుండి చాలా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు చాలా కాలంగా పని కొనసాగించలేకపోయి ఉంటే, ఈ కాలంలో మంచి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో మీరు కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి మీ జాతకంలో సూర్యుడు తొమ్మిదవ ఇంట్లో, శుక్రుడు పదవ ఇంట్లో చురుకుగా ఉంటారు. తొమ్మిదవ ఇల్లు అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, గురువు, సుదూర ప్రయాణాలకు సంబంధించినది కాగా పదో ఇల్లు వృత్తి, పురోగతికి సంబంధించినది. శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరిస్తూ పదో ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తున్నందున ఈ సమయం పని, వ్యాపారానికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టులలో మెరుగుదలలు ఉంటాయి. ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడటానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు ఈ కాలంలో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోగలుగుతారు. పాత ప్రాజెక్టులను కొత్త పద్ధతిలో అమలు చేయడానికి మంచి అవకాశాలు పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More