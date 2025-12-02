రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచాలి!
డిసెంబర్ 2 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల వ్యాధి, భయం, బాధ మొదలైన వాటి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. డిసెంబర్ 2 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి: ఈరోజు ఏ అవకాశాన్ని చెయ్యి దాటనివ్వవద్దు. మీ కెరీర్ లోని ఉత్తమ క్షణాలపై దృష్టి పెట్టండి. డబ్బు పరంగా, మీరు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సంబంధంలో ఉన్నవారు భాగస్వామితో సంతోషంగా వుంటారు.
వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారు కార్యాలయంలో సంతోషకరమైన, ఉత్పాదక జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక సంవృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు ఈ రోజు డేటింగ్ కి వెళ్లకపోతే, ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోకండి. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పరిగణించండి.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు వృత్తిపరమైన విజయాన్ని పొందవచ్చు. శ్రేయస్సు కారణంగా, మీరు తెలివిగా ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు పెట్టుబడిని పెట్టవచ్చు. మీ భాగస్వామి యొక్క మంచి లక్షణాలపై దృష్టి పెట్టండి, ఇది మీ సంబంధాన్ని బలంగా ఉంచుతుంది.
సింహ రాశి: ఈరోజు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించాలి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. ఆనందాంగా వుంటారు.
కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారు ఈరోజు క్లిష్ట పరిస్థితులను పరిశీలిస్తారు. మీ నైపుణ్యాలు ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పరిశోధన, ప్రణాళిక లేదా ఇతర వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయడం అవసరమయ్యే స్థానాల గురించి ఆలోచించండి.
తుల రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమ జీవితం మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. సమస్య పరిష్కారం, ఉత్పత్తులు లేదా ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరమయ్యే ఉద్యోగం గురించి ఆలోచించండి. ఒంటరి వ్యక్తులు తోడుని కార్యాలయం లేదా జిమ్ లో కలవవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు శ్రేయస్సు కారణంగా, మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీ భాగస్వామిని సంతృప్తిగా, సంతోషంగా ఉంచడానికి మీరు ప్రేమ సంబంధాలలో సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు విజయవంతమైన వృత్తి జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ పరంగా, ఈ రోజు మీరు మీ భాగస్వామిని బాగా చూసుకోవాలి. వృత్తిపరంగా మీ విలువను నిరూపించుకోవడానికి కార్యాలయంలో సవాళ్లను అధిగమించండి.
మకర రాశి: మీరు ఆర్థికంగా పెట్టుబడి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ జీవిత వాస్తవికతపై దృష్టి పెట్టండి. మీ పని యొక్క నాణ్యతను పెంపొందించడం కొరకు స్పష్టమైన మార్పులు చేయండి. జంటలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పొందే దిశగా పని చేసేలా చూసుకోవాలి.
కుంభ రాశి: ఈరోజు కుంభ రాశి వారు ఆరోగ్య స్థితిపై శ్రద్ధ వహించాలి. మీ కెరీర్ లో పురోభివృద్ధి సాధించడానికి కార్యాలయంలో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ భాగస్వామితో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు వారిని సంతోషంగా ఉంచండి.
మీన రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఒత్తిడిని నివారించడానికి అవసరమైన కార్యకలాపాలు చేయండి. భావోద్వేగ సమతుల్యతను ప్రభావితం చేసే గత సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి ఈ రోజు మంచి సమయం.