Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచాలి!

    డిసెంబర్ 2 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల వ్యాధి, భయం, బాధ మొదలైన వాటి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. డిసెంబర్ 2 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    Published on: Dec 02, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 2 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 2 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల వ్యాధి, భయం, బాధ మొదలైన వాటి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 2 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 2న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 2 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 2 డిసెంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు ఏ అవకాశాన్ని చెయ్యి దాటనివ్వవద్దు. మీ కెరీర్ లోని ఉత్తమ క్షణాలపై దృష్టి పెట్టండి. డబ్బు పరంగా, మీరు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. సంబంధంలో ఉన్నవారు భాగస్వామితో సంతోషంగా వుంటారు.

    వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారు కార్యాలయంలో సంతోషకరమైన, ఉత్పాదక జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థిక సంవృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు ఈ రోజు డేటింగ్ కి వెళ్లకపోతే, ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోకండి. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పరిగణించండి.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు వృత్తిపరమైన విజయాన్ని పొందవచ్చు. శ్రేయస్సు కారణంగా, మీరు తెలివిగా ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనందం ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మీరు పెట్టుబడిని పెట్టవచ్చు. మీ భాగస్వామి యొక్క మంచి లక్షణాలపై దృష్టి పెట్టండి, ఇది మీ సంబంధాన్ని బలంగా ఉంచుతుంది.

    సింహ రాశి: ఈరోజు డబ్బును తెలివిగా నిర్వహించాలి. ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. ఆనందాంగా వుంటారు.

    కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారు ఈరోజు క్లిష్ట పరిస్థితులను పరిశీలిస్తారు. మీ నైపుణ్యాలు ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పరిశోధన, ప్రణాళిక లేదా ఇతర వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయడం అవసరమయ్యే స్థానాల గురించి ఆలోచించండి.

    తుల రాశి: ఈరోజు మీ ప్రేమ జీవితం మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. సమస్య పరిష్కారం, ఉత్పత్తులు లేదా ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరమయ్యే ఉద్యోగం గురించి ఆలోచించండి. ఒంటరి వ్యక్తులు తోడుని కార్యాలయం లేదా జిమ్ లో కలవవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు శ్రేయస్సు కారణంగా, మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మీ భాగస్వామిని సంతృప్తిగా, సంతోషంగా ఉంచడానికి మీరు ప్రేమ సంబంధాలలో సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి: ఈరోజు విజయవంతమైన వృత్తి జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ పరంగా, ఈ రోజు మీరు మీ భాగస్వామిని బాగా చూసుకోవాలి. వృత్తిపరంగా మీ విలువను నిరూపించుకోవడానికి కార్యాలయంలో సవాళ్లను అధిగమించండి.

    మకర రాశి: మీరు ఆర్థికంగా పెట్టుబడి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ జీవిత వాస్తవికతపై దృష్టి పెట్టండి. మీ పని యొక్క నాణ్యతను పెంపొందించడం కొరకు స్పష్టమైన మార్పులు చేయండి. జంటలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పొందే దిశగా పని చేసేలా చూసుకోవాలి.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు కుంభ రాశి వారు ఆరోగ్య స్థితిపై శ్రద్ధ వహించాలి. మీ కెరీర్ లో పురోభివృద్ధి సాధించడానికి కార్యాలయంలో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీ భాగస్వామితో సమయం గడుపుతున్నప్పుడు వారిని సంతోషంగా ఉంచండి.

    మీన రాశి: ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఒత్తిడిని నివారించడానికి అవసరమైన కార్యకలాపాలు చేయండి. భావోద్వేగ సమతుల్యతను ప్రభావితం చేసే గత సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి ఈ రోజు మంచి సమయం.

    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచాలి!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచాలి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes