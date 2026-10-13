అక్టోబర్ 13 రాశి ఫలాలు: నవరాత్రులు మూడవ రోజు వేళ ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 13, మంగళవారం దసరా నవరాత్రుల మూడో రోజు. ఈ సందర్భంగా హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం శుభప్రదమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. రాశిఫలాల అంచనాల ప్రకారం, మేష రాశి వారికి ధనలాభం, కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు.
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం అక్టోబర్ 13 మంగళవారం దసరా నవరాత్రులలో మూడవ రోజు. మంగళవారం రోజు సంకట మోచనుడైన హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల భయాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో సానుకూలత వస్తుందని నమ్ముతారు. రేపటి రోజున గ్రహ నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది, ఎవరెవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి జాతకులకు ఈరోజు అంచనాలకు మించి సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొద్ది రోజుల క్రితం కుదిరిన ఒక డీల్ లేదా ఒప్పందం ద్వారా ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇళ్లలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి దృష్టి పెట్టండి. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి తగిన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ప్రేమ జీవితంలో ఇన్నాళ్లుగా ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోయి మనస్పూర్తైన బంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగంలో కీలకమైన ప్రాజెక్టు బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారు ఈరోజు 'సెల్ఫ్ లవ్' పై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో రిటర్న్స్ రాకపోవచ్చు. శరీరాన్ని ఫిట్గా ఉంచుకోవడానికి యోగా చేయడం ఉత్తమం. ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం నిలకడగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి కార్యక్షేత్రంలో శ్రమ పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో గడిపే సమయం ఎంతో రొమాంటిక్గా సాగిపోతుంది. ఒత్తిడి అనిపించినప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి ఉద్యోగస్తులు తమ పనులను నిర్దేశిత సమయంలోగా పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించాలి. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు వెళ్తే ఎలాంటి కష్టాలనైనా సులభంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు వస్తాయని భయపడకుండా బాధ్యతగా పూర్తి చేయండి.
కన్య రాశి
ఈ రాశి వారు అనవసర ఖర్చులకు ముకుతాడు వేయాల్సిన సమయం ఇది. వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ధనం లేదా ప్రేమ జీవితం.. ఇలా ఏ రంగంలోనైనా పెద్ద మార్పులకు సిద్ధం కావాలి. కొత్త జీవితాన్ని మనసారా స్వాగతించండి.
తులా రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈరోజు కొద్దిగా బద్ధకం ఆవహించవచ్చు. ఆఫీసు రాజకీయాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి అనవసరమైన గాసిప్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి జాతకులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సరైన వ్యూహాన్ని రచించడం చాలా అవసరం. పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోవడం వల్ల పై అధికారుల నుంచి చిన్నపాటి అసంతృప్తి ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్య పరంగా అదృష్టం పూర్తిగా వెంటే ఉంటుంది. వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సరైన బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ముందుకు సాగండి. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి జాతకులు తమ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి ఒక అద్భుతమైన రొమాంటిక్ డేట్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. వృత్తిరీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారిలో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. ఎనర్జిటిక్గా ఉంటూ వినూత్న ఆలోచనలపై దృష్టి పెడతారు. ఆర్థికంగా ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు మరింత బలపడతాయి.
మీన రాశి
ఈ రాశి వారు దూర ప్రాంతాల్లో లేదా సుదూర సంబంధాల్లో ఉన్నవారికి ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగానే జాగ్రత్త పడండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More