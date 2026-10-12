అక్టోబర్ 12 రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. శివుడి అనుగ్రహంతో సంతోషాలు!
అక్టోబర్ 12, సోమవారం గ్రహాల గమనం, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి వివిధ ఫలితాలు సూచించబడుతున్నాయి. మేష రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు, మిథున రాశి వారికి వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలు, కర్కాటక రాశి వారికి నూతన పనుల ప్రారంభానికి అనుకూలత కనిపిస్తున్నాయి.
అక్టోబర్ 12 సోమవారం నాడు గ్రహాల గమనం మరియు నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా రాశి ఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సోమవారం అంటేనే భోళా శంకరుడైన పరమశివునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు.
ఈ పవిత్రమైన రోజున శివారాధన చేయడం వల్ల భక్తులకు అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖశాంతులు చేకూరుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం. ఈ నేపథ్యంలో రేపటి రోజున ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది, ఎక్కడ జాగ్రత్త వహించాలో సమగ్ర వివరాలు చూద్దాం.
మేష రాశి
ఈ రోజున మీ ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. రోజు చాలా శుభప్రదంగా సాగుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలను, ప్రతిభను తోటి ఉద్యోగులు, అధికారుల ముందు నిరూపించుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త ఆచితూచి అడుగువేయడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులకు చెక్ పెట్టండి. మనశ్శాంతి కోసం భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోండి. ఆరోగ్య పరంగా స్వల్ప సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. అయినప్పటికీ, కార్యాలయంలో మీ పనితీరుతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
మిథున రాశి
వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి నూతన పెట్టుబడిదారులతో కీలకమైన పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మంచి లాభదాయకమైన డీల్స్ కుదురుతాయి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ప్రమోషన్ లభించే బలమైన సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యంపట్ల మాత్రం తగిన శ్రద్ధ వహించండి.
కర్కాటక రాశి
నూతన పనులు లేదా ప్రాజెక్ట్లను ప్రారంభించడానికి రేపటి రోజు అత్యంత అనుకూలమైనది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. వ్యాపారరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
జీవితంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు ఆరోగ్యం రోజు అంతా సానుకూలంగా ఉండటంతో మనసు ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఆనందం మీ వృత్తిగత విజయంపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది.
కన్యా రాశి
నేడు మీకు మనసు నిండా ఉత్సాహం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మీ రాశి నక్షత్రాలు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ప్రతి విషయంలోనూ ఓపిక వహించండి. పరిస్థితులు పూర్తిగా మీ నియంత్రణలో ఉంటాయి కాబట్టి విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
చదువుకునే విద్యార్థులకు రేపటి రోజు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సవాళ్లను మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో సులభంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తు కోసం కొన్ని స్మార్ట్ ఫైనాన్షియల్ నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశి
కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి ఎదురయ్యే ప్రతి సవాలును ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగండి. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఈరోజు సానుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. జీవితంలో అన్ని విషయాల్లోనూ సమతుల్యత పాటించండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈరోజు మీకు ఎంతో అదృష్టకరమైన రోజుగా నిలవనుంది. మీరు చేసే ప్రతి చిన్న ప్రయత్నం కూడా సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది. వివాహిత జీవితంలో రొమాన్స్, అన్యోన్యత పెరుగుతాయి. కార్యక్షేత్రంలో మీ మేనేజర్ లేదా పై అధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మీ స్నేహితులు మిమ్మల్ని ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తికి పరిచయం చేయవచ్చు, వారి సావాసం మీకు ఎంతో మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీ ప్రేమ జీవితం కూడా అత్యంత ఆనందంగా సాగిపోతుంది.
కుంభ రాశి
గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల ద్వారా ఊహించని ధన లాభం పొందే యోగం ఉంది. అదృష్టం తలుపు తట్టే సమయం ఇది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా మారుతుంది. మీ కష్టానికి, నిజాయితీగా చేసిన ప్రయత్నాలకు తగిన పూర్తి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.
మీన రాశి
ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చినప్పటికీ, పరస్పర అవగాహనతో పరిస్థితులు సర్దుకుపోతాయి. మీ భాగస్వామి చెప్పేది ఓపికగా వినండి మరియు వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి. ఆఫీసులో మీ సత్తా చాటేందుకు వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More