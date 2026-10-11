నేటి రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగంలో పురోగతి, కుటుంబంలో సంతోషం.. మీ రాశికి ఈ రోజు ఎలా ఉంటుంది?
అక్టోబర్ 11, 2026 ఆదివారం రాశిఫలాల ప్రకారం, 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ప్రేమ జీవితం వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు సూచించబడ్డాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో పురోగతి, ఆదాయ మార్గాల విస్తరణ, వ్యాపార లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.
అక్టోబర్ 11వ తేదీ ఆదివారం. హిందూ ధర్మంలో ఆదివారం దినం సూర్య భగవానుడి పూజకు అత్యంత విశిష్టమైనదిగా భావిస్తారు. సూర్యోపాసన చేయడం ద్వారా సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుందని నమ్ముతారు.
గ్రహాల గతులు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు ఈ రోజు రాశిఫలాలను అంచనా వేశారు. మరి ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరించనుంది? ఎవరికి అప్రమత్తత అవసరమో సవివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుంది. చదువుపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి, ముఖ్యంగా తల్లి ఆరోగ్యం మీకు మానసిక సంతృప్తిని ఇస్తుంది.
స్నేహితుల సాయంతో ఆర్థిక లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది. భూమి లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరే దిశగా అడుగులు పడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు హోదా మారే సూచనలున్నాయి, అలాగే ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి.
వృషభ రాశి
ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఈ రోజు మీరు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టే ఆలోచన ఉంటే కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గడం మంచిది, లేదంటే నష్టపోవాల్సి రావచ్చు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
బంధుమిత్రుల అండదండలు లభిస్తాయి. ఎవరైనా ప్రముఖ వ్యక్తిని కలుసుకునే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభాల బాటలు తెరుచుకుంటాయి. ఇంట్లో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి
ఈ రోజు మీకు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ చూసుకుని నడుచుకోవడం మంచిది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో లేదా గ్రూప్ యాక్టివిటీస్లో పాలుపంచుకోవడం ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
మీ చుట్టూ ఉన్నవారి ప్రవర్తన మీ జీవిత భాగస్వామికి మీపై మరింత ప్రేమను పెంచేలా చేస్తుంది. అనుకున్న పనులను సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. దైవ కార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు చాలా సాఫీగా సాగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి
ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తున్న దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఈ రోజు మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. గతంలో ఎవరిదో మాట విని అనాలోచితంగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు అందే ఛాన్స్ ఉంది.
కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ అందవచ్చు. పాత స్నేహితుడిని కలవడం ద్వారా మీ రోజంతా ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా గడుస్తుంది.
సింహ రాశి
కార్యాలయంలో మీ తండ్రి ఇచ్చే సలహా భవిష్యత్తులో మీకు మంచి ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది. పని ఒత్తిడి నుంచి కాస్త విరామం తీసుకుని స్నేహితులతో సరదాగా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు.
ప్రేమ వ్యవహారాలలో ఉన్నవారికి అనుకూల సమయం. అయితే మీ విలువైన సమయాన్ని అనవసరమైన విషయాలపై కేటాయించి వృధా చేయకండి. జీవిత భాగస్వామి ప్రేమపూర్వక సంభాషణతో మీ మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
కర్కాటక రాశి
ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండాలంటే రోజువారీ దినచర్యలో వ్యాయామాన్ని భాగం చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఆస్తులు లేదా డబ్బుకు సంబంధించిన వివాదాల్లో ఇరుక్కుని ఉంటే, ఈ రోజు న్యాయస్థానం నుంచి మీకే అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
ప్రేమ జంటల మధ్య చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలున్నాయి, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి. వివాహితులకు జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో బదిలీ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు.
తులా రాశి
మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా, ధ్యానం వంటి వాటిని ఆశ్రయించడం ఉత్తమం. దూర ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు, ఇది మీకు కొత్త అనుభవాలను ఇస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఏదైనా వేడుకలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
ఏ పనినైనా రేపటికి వాయిదా వేసే అలవాటు ఉంటే ఈరోజు తక్షణమే మార్చుకోండి, లేదంటే ప్రతికూల ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, చిన్న సమస్య వచ్చినా నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో క్రమంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.
కొన్ని సందర్భాల్లో మీ ప్రవర్తన ఉన్న సంబంధాలను మరింత బలపరచడానికి బదులుగా దూరం పెంచే ప్రమాదం ఉంది, మాటలపై నిఘా ఉంచండి. జీవిత భాగస్వామితో సమయం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారుల అండదండలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
మీలో అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసం, శక్తి స్థాయిలు ఉరకలు వేస్తాయి. ఈ ఎనర్జీతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. అప్పులు ఇచ్చి ఉంటే, ఈ రోజు ఎలాగైనా ఆ బాధ్యతను తీర్చుకోవాల్సి వస్తుంది.
రొమాంటిక్ విషయాలకు ఈ రోజు కాస్త దూరంగా ఉండటం మంచిది. కష్ట సమయంలో మీ జీవిత భాగస్వామి మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తారు. వ్యాపారపరంగా సాధారణ పరిస్థితులు ఉంటాయి.
మకర రాశి
మానసిక ఒత్తిడి నుంచి పూర్తి విముక్తి లభిస్తుంది. గతంలో భవిష్యత్తు కోసం మీరు పెట్టిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తాయి. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగే ఒక
కీలకమైన పరిణామం మీ కుటుంబంలో నూతన ఉత్సాహాన్ని, సంతోషాన్ని నింపుతుంది. చాలా కాలం తర్వాత చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు, అయితే ఈ హడావుడిలో మీ ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం విస్మరించకండి.
కుంభ రాశి
కొన్ని కుటుంబపరమైన సమస్యలు మిమ్మల్ని కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కానీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు; మీ తెలివితేటలతో వాటికి చక్కటి పరిష్కారం కనుగొంటారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది.
బంధువులు, స్నేహితుల సహకారంతో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. అయితే ఇతరుల ప్రభావానికి లోనై మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదనలకు దిగే అవకాశం ఉంది, అప్రమత్తంగా ఉండండి. వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది.
మీన రాశి
ఈ రోజు మీకు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అనవసర వస్తువుల కొనుగోలుకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంలోని పెద్దల నుంచి ఆర్థిక విషయాలపై విలువైన సలహాలు లభిస్తాయి.
ప్రేమ జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. అయితే తీరిక వేళల్లో ఖాళీగా ఉండటం వల్ల అనవసరమైన ఆలోచనలు మిమ్మల్ని కృంగదీయవచ్చు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరంగా హెచ్చుతగ్గులతో కూడిన రోజు ఇది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More