శనివారం+మహాలయ అమావాస్య వేళ అదృష్టం ఎవరిని వరించనుంది? మేషం నుంచి మీనం వరకు రాశి ఫలాలు!
హిందూ ధర్మంలో శనివారం హనుమంతుడిని, శనిదేవుడిని ఆరాధించడం విశేషంగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం ఈ రోజు 12 రాశుల వారికి ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ బంధాలు, ప్రేమ వ్యవహారాలు, వృత్తి జీవితంలో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండవచ్చు.
హిందూ ధర్మంలో శనివారం రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే హనుమంతుడిని, శనిదేవుడిని దర్శించుకుని తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాల స్థానంలో వచ్చే మార్పులు మానవుల జీవితాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి.
కొందరికి పనులు సజావుగా సాగితే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు, ఖర్చులు, కుటుంబ బంధాలు మరియు ఆరోగ్య పరంగా శనివారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. మేష రాశి
ఈ రోజు మీకు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. వృత్తి జీవితంలో మునుపటి కంటే మెరుగైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు.
ప్రేమ మరియు సంతానానికి సంబంధించిన విషయాలు మధ్యస్తంగా ఉంటాయి. కొన్ని పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత కుదరకపోవచ్చు. చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా పెద్ద నష్టాలు ఉండే అవకాశం లేదు. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
2. వృషభ రాశి
మనసులో కాస్త ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి విషయాలకే వాదనలు జరగవచ్చు. విద్యార్థులకు ఏది చేయాలి, ఏది మానుకోవాలి అనే సందిగ్ధత ఉంటుంది.
ఈ రోజు ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఆరోగ్యం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. వ్యాపార పరిస్థితి సానుకూలంగా ఉంటుంది. కాళీ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం మంచిది.
3. మిథున రాశి
కుటుంబంలో చిన్నపాటి విషయాలపై భిన్నాభిప్రాయాలు లేదా మనస్పర్థలు రావచ్చు. పెద్ద వివాదాలు ఏవీ తలెత్తవు కానీ, ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడంలో పొరపాట్లు జరగవచ్చు.
ఇల్లు లేదా వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలలో కొంత కాలయాపన తప్పదు. పనులు ఆలస్యంగా పూర్తయినా అనుకున్న విధంగా ముగుస్తాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. కాళీ అమ్మవారిని పూజించడం శ్రేయస్కరం.
4. కర్కాటక రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ మరియు సంతాన పరంగా ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో పరిస్థితి సాధారణంగా సాగుతుంది.
అటు లాభాలు కానీ, ఇటు నష్టాలు కానీ పెద్దగా కనిపించవు. సమతుల్యమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇతర అన్ని విషయాల్లో గతం కంటే మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభం.
5. సింహ రాశి
ఆర్థిక లావాదేవీలలో ధన నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తపడండి. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు సాధారణంగా ఉంటాయి.
వ్యాపారం సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోకండి. ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం మంచిది.
6. కన్య రాశి
మనసులో అశాంతి, ఆందోళన ఉండే అవకాశం ఉంది. ఉత్సాహం ఉన్నప్పటికీ శారీరక శక్తి కొద్దిగా మందగించవచ్చు. ప్రేమ మరియు సంతాన అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.
వ్యాపారం కూడా బాగానే నడుస్తుంది. పని ఒత్తిడిని ఎక్కువగా తలకెక్కించుకోకండి. శనిదేవుని స్మరించుకోవడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
7. తులా రాశి
తలనొప్పి లేదా కంటికి సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగడం వల్ల మనసు విసుగు చెందుతుంది. ఏదో తెలియని ఆందోళన మిమ్మల్ని వెంటాడవచ్చు.
అయినప్పటికీ ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన సంబంధాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. వ్యాపార పరంగా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. శనిదేవునికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.
8. వృశ్చిక రాశి
ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు నూతన మార్గాలు సుగమమవుతాయి. పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనలాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు చాలా సంతోషకరంగా సాగుతాయి.
వ్యాపారం అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తుంది. ప్రయాణాలు అంతగా ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వకపోయినా, ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించండి.
9. ధనుస్సు రాశి
వ్యాపార రంగంలో కొద్దిగా మందకొడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది, అయితే నష్టపోయే ప్రమాదం లేదు. తండ్రి గారి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు మధ్యస్తంగా ఉంటాయి. ప్రతి పనిలోనూ ఓపిక, సహనంతో ముందుకు సాగండి. బంజరంగబలిని దర్శించుకోవడం చాలా మంచిది.
10. మకర రాశి
అదృష్టంపై పూర్తిగా ఆధారపడి ఏ పనులను ప్రారంభించకండి. పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా లేకపోయినా కొద్దిగా అప్రమత్తత అవసరం. ప్రయాణాల వల్ల ఆశించిన ఫలితం ఉండకపోవచ్చు.
ఇతరుల ముందు అవమానపడే సందర్భాలు రాకుండా మాటతీరులో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రేమ, సంతాన, వ్యాపార రంగాలు ఎంతో అద్భుతంగా రాణిస్తాయి. కాళీ అమ్మవారిని ప్రార్థించండి.
11. కుంభ రాశి
శారీరకంగా దెబ్బతగిలే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి సాహసాలకు పోకండి. అవాంఛిత సమస్యల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
అయినప్పటికీ ప్రేమ, సంతాన విషయాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. వ్యాపారం జోరుగా సాగుతుంది. వినాయకుడిని స్మరించుకోవడం ద్వారా ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
12. మీన రాశి
వ్యక్తిగత జీవితంపై మనసు నిలకడగా ఉండదు. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా మందగించవచ్చు. ప్రేమ మరియు సంతాన సంబంధిత విషయాలలో ఉత్సాహం కొద్దిగా సన్నగిల్లుతుంది.
మనసు నిరాశగా అనిపించినా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాపారం సాఫీగా సాగిపోతుంది. శివునికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More