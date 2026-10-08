గురువారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు కొందరికి ధనయోగం.. మరికొందరు ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్త!
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం అక్టోబర్ 8, గురువారం పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధించడం ద్వారా ఐశ్వర్యం, ధన-ధాన్యాలు సిద్ధిస్తాయని ధార్మిక విశ్వాసం. గ్రహాలు, నక్షత్రాల సంచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, అక్టోబర్ 8వ తేదీ గురువారం ఎంతో పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున జగత్ప్రభువైన శ్రీమహావిష్ణువుని ఆరాధించడం ద్వారా సకల ఐశ్వర్యాలు, ధన-ధాన్యాలు సిద్ధిస్తాయని ధార్మిక విశ్వాసం.
గ్రహాల రాశులు మరియు నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. అక్టోబర్ 8న గురు గ్రహం యొక్క ప్రత్యేక నక్షత్ర పాద సంచారం కారణంగా కొందరికి అదృష్టం వరించనుండగా, మరికొందరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. పన్నెండు రాశుల సమగ్ర ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పరిశీలించండి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో సుఖసంతోషాలతో, అనుకూలంగా సాగుతుంది. కొన్ని పనుల్లో మీరు శ్రమ లేకుండా సులభంగా విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి
ఈ రోజు మీరు అనుకున్న స్థాయిలో డబ్బును ఆదా చేయలేకపోవచ్చు, ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులతో తేలికపాటి, సానుకూల సంభాషణలు కొనసాగించడం మంచిది. మనశ్శాంతిని కోరుకునే వారికి ఈ రోజు తగిన ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ భవిష్యత్తు లక్ష్యాల గురించి ఆలోచించడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీరు ఆశించినది సాధించడం ఎప్పుడూ సాధ్యమే అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి, ధనాగమనం జరిగేలా చూసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో గ్రూప్ వర్క్ లేదా టీమ్ వర్క్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టండి. జీవితంలో ఏదైనా పెద్ద విజయం సాధించాలంటే మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని కొంత కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీనివల్ల మీకు విశ్రాంతి లేకపోదని అర్థం కాదు.
సింహ రాశి
మీ ప్రేమ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇది సరైన సమయం. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ద్వారా ఇద్దరి మధ్య బంధం మరింత బలపడుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలోనూ స్పష్టమైన పురోగతి కనిపిస్తుంది.
కన్యా రాశి
ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం మరియు వ్యక్తిగత విషయాలపై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టాలి. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం డబ్బును ఆదా చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది మీ ప్రస్తుత సంపాదనను నిలబెట్టుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. జీవితంలో అన్ని రంగాల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీరు ఆర్థిక మరియు భావోద్వేగ పరమైన విషయాలపై లోతుగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే కొత్త ప్రయాణానికి మానసికంగా సిద్ధం కాండి. మీ వృత్తి జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
వృశ్చిక రాశి
మీ బంధంలో సమస్యలు సృష్టిస్తున్న అంశాలపై మీ భాగస్వామితో స్పష్టంగా మాట్లాడండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో రిస్క్ తీసుకోవడం ఈ సమయంలో మీ ధన స్థితికి నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రోజు మీ పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయి. మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితం సమతుల్యంగా సాగుతుంది. అంతేకాకుండా మీకు కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే లేదా చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ బంధంలో రొమాన్స్ తగ్గకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం.
మకర రాశి
మీ బంధం పట్ల మీరు చాలా సీరియస్గా ఉంటే, దానిని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చిన్న స్థాయి సేవింగ్స్ తో మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఏ విధంగా చక్కదిద్దుకోవాలో పరిశీలించండి.
కుంభ రాశి
మీ భాగస్వామిని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇద్దరూ కలిసి కొంత మంచి సమయం గడపండి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగానే ఉంటుంది, అయినప్పటికీ భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం మర్చిపోవద్దు. జీవితంలో సంతోషంగా, సంతృప్తికరంగా ఉండేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థిక పరిస్థితి అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. అయితే స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More