అక్టోబర్ 11 నుంచి శారదీయ నవరాత్రులు.. గజకేసరి, శశ రాజయోగాలతో ఈ రాశులకు అదృష్టం!
అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్న శారదీయ నవరాత్రుల సందర్భంగా గజకేసరి రాజయోగం, శశ రాజయోగాల ప్రభావం గురించి ఈ కథనం వివరిస్తుంది. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ యోగాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని పేర్కొంది.
అమ్మవారి ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన శారదీయ నవరాత్రులు ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కానుంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో సాగే ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి కటాక్షంతో పాటు గ్రహాల కదలికలు కూడా అత్యంత విశేషంగా మారనున్నాయి.
ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుల గణన ప్రకారం, ఈసారి నవరాత్రి పర్వదినాల్లో ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహ స్థితి ఏర్పడనుంది. దీని వల్ల శక్తివంతమైన 'గజకేసరి రాజయోగం' మరియు 'శశ రాజయోగాలు ఏకకాలంలో ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఈ రెండు శక్తిమంతమైన యోగాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి పట్టిన దరిద్రం వదిలి, ఆర్థికంగా, ఉద్యోగ పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
గజకేసరి రాజయోగం - బుద్ధి, సంపదలకు ప్రతీక
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు అయిన బృహస్పతి మరియు మనస్కారకుడైన చంద్రుడు పరస్పరం కేంద్ర స్థానాలలో సంచరించినప్పుడు అద్భుతమైన 'గజకేసరి రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది.
గురువు జ్ఞానం, ధన సంపాదన, కెరీర్ విస్తరణకు కారకుడైతే, చంద్రుడు మనస్సును, భావోద్వేగాలను సూచిస్తాడు. ఈ మహాసంయోగం కారణంగా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జీవితం మరియు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సానుకూల స్పందన కనిపిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, నిలిచిపోయిన పనులను మళ్లీ పరుగులు పెట్టించడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది.
శక్తివంతమైన శశ రాజయోగం ప్రత్యేకతలు
నవగ్రహాల్లో కర్మ ప్రదాత అయిన శని తన స్వక్షేత్రంలో లేదా ఉచ్ఛ స్థానంలో బలమైన స్థితిలో సంచరించినప్పుడు 'శశ రాజయోగం' సిద్ధిస్తుంది. పంచ మహాపురుష రాజయోగాల్లో అత్యంత శక్తిమంతమైనదిగా పరిగణించే ఈ యోగం వల్ల ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి అసాధారణమైన బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఎంతటి కష్టతరమైన పనులైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సమాజంలో హోదా పెరగడంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ మన్ననలు పెరుగుతాయి.
అదృష్టాన్ని దక్కించుకోనున్న ప్రధాన రాశులు
మేష రాశి:
శారదీయ నవరాత్రి వేళ మేష రాశి వారికి కాలం అన్ని విధాలా కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి సంచలనాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని విధంగా బలపడి, పొదుపు పథకాలపై పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కడంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి:
కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి వృషభ రాశి వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తారసపడతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు నూతన బాధ్యతలు భుజాన వేసుకుంటారు. సొంత వ్యాపారం నిర్వహించే వారికి కొత్త భాగస్వామ్యాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆదాయ మార్గాలు మరింత విస్తృతమవుతాయి.
కర్కాటక రాశి:
రెండు రాజయోగాల కలయిక కర్కాటక రాశి వారికి సరికొత్త వెలుగులను తెస్తుంది. ధనపరమైన సమస్యలు అన్నీ తొలగిపోయి చేతికి డబ్బు అందుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఏర్పడి, సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో గతంలో నిలిచిపోయిన లాభాలు మళ్లీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి. కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులా రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఈ నవరాత్రులు ఆర్థికంగా స్వర్ణయుగంగా మారుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా వేతన పెంపునకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో సరికొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకోవడానికి, నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా షేర్ మార్కెట్ రంగాల వారికి భారీ లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో ఊహించని మలుపులు, విజయాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సిరావచ్చు, ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని స్థాయిలో ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి పూర్తిగా బయటపడి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More