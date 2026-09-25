Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 3 రాశులకు ప్రతిదీ సక్సెస్‌ఫుల్.. అపారమైన ప్రయోజనాలు!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహం ప్రతి నెలా తన స్థానాన్ని మార్చుకుని మానవ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అదే విధంగా అక్టోబర్ నెల ప్రారంభంలో ఒక అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడనుంది. అది కూడా గురు భగవానుడు, చంద్రుని కలయికతో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటి.

Published on: Sep 25, 2026, 11:53:52 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

చంద్రుడు అక్టోబర్ 4న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గురు భగవానుడు ఇప్పటికే ఈ కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. కర్కాటక రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయికను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన యాదృచ్ఛిక సంఘటనగా పరిగణిస్తారు. ఈ పరిస్థితిని గజకేసరి యోగం అంటారు. ఈ యోగం అక్టోబర్ 6వ తేదీ రాత్రి సుమారు 10:17 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత చంద్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

గజకేసరి యోగం
గజకేసరి యోగం

ఈ గజకేసరి యోగం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జ్ఞానం, ఆర్థిక స్థితి, వృత్తి, కీర్తికి సంబంధించిన సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ యోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కనిపిస్తుంది. ఇది కొందరికి చాలా అద్భుతంగా మరికొందరికి చెడుగా ఉండవచ్చు. ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.

తులా రాశి

తులారాశిలోని దశమ భావంలో గురు, చంద్రుల కలయిక కారణంగా గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతమవుతాయి. ఏ పని చేపట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. అయితే పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది.

మకర రాశి

మకర రాశిలోని 7వ ఇంట్లో గురు, చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీరు చేపట్టే ప్రతి ప్రయత్నంలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే.. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మెరుగుపడుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభించవచ్చు.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశిలోని ఆరో ఇంట్లో గురు, చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని ఫలితంగా మీకు పనిలో అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. విద్యార్థులు తమ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. అయితే విజయం కోసం నిరంతర కృషి అవసరం. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారించి మంచి ఫలితాలను కూడా పొందవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 3 రాశులకు ప్రతిదీ సక్సెస్‌ఫుల్.. అపారమైన ప్రయోజనాలు!
Home/Rasi Phalalu/గజకేసరి రాజయోగంతో ఈ 3 రాశులకు ప్రతిదీ సక్సెస్‌ఫుల్.. అపారమైన ప్రయోజనాలు!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes