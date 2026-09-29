గురువు రాశి మార్పుతో వీరి జీవితాల్లో అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు!
సింహ రాశిలో బృహస్పతి యొక్క పెద్ద సంచారం త్వరలో జరగబోతోంది. బృహస్పతి ఈ రాశిచక్రం వద్దకు వస్తే, అతను అనేక రాశిచక్రాల అదృష్టాన్ని ప్రకాశిస్తాడు. అనేక రాశిచక్రాల వివాహం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. అందులోనూ అదృష్టం, జ్ఞానం, సంతానం మరియు ధనానికికారకుడైన గురు భగవానుడి రాశి మార్పు అన్ని రాశులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వచ్చే అక్టోబర్ 31, 2026 వ తేదీన గురుడు తన రాశిని మార్చబోతున్నారు. ప్రస్తుతం చంద్రుని కర్క రాశిలో సంచరిస్తున్న బృహస్పతి, ఆ రోజున సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. 2027 జనవరి వరకు ఇదే రాశిలో సంచరిస్తూ, ఆ తర్వాత వక్రీకరణలు మరియు రాశి మార్పుల ద్వారా వివిధ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తారు.
2027లో గురుడి గమనం - ప్రత్యేకతలు
సంవత్సరం ప్రారంభంలో సింహ రాశిలో వక్రీ గమనంతో ప్రయాణించే గురుడు, జనవరి 24 వరకు అక్కడే ఉంటారు. ఆ తర్వాత జనవరి 25న మళ్లీ కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఏప్రిల్ 13న కర్కాటక రాశిలోనే నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత జూన్ 26న మళ్లీ సింహ రాశిలోకి వెళ్లి, నవంబర్ 26న కన్యా రాశిలో అడుగుపెడతారు. ఈ పరిణామాల మధ్య రాహువు మకర రాశిలో, కేతువు కర్క రాశిలో కొనసాగుతారు. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: ఇంటా బయటా శుభవార్తలు
ఈ రాశి వారికి ఈ గురు గోచారం ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి. సంతాన ప్రాప్తిని కోరుకునే వారికి లేదా సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వినాలనుకునే వారికి ఈ కాలం కలసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. నూతన గృహం కొనుగోలు చేయాలనే దీర్ఘకాలిక కోరిక నెరవేరే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఉద్యోగంలో పదోన్నతి
సింహ రాశిలోనే గురు సంచారం జరుగుతుండటంతో ఈ రాశి వారికి ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన కాలం. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని రీతిలో బలపడుతుంది. కుటుంబంలో లేదా ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సంపాదన పెరగడంతో పాటు పొదుపు చేసే మార్గాలు కూడా దొరుకుతాయి. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు మెండుగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలతో పాటు ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: వృత్తి జీవితంలో సరికొత్త శిఖరాలు
వృశ్చిక రాశి జాతకులకు గురు గోచారం ఒక వరంలా మారుతుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు మిག་లను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వివాహ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి తగిన జోడీ కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరంగా కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడి, రుణబాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More