Best Zodiac Matches: ఏ రాశి వారు ఏ రాశిని పెళ్లి చేసుకుంటే అదృష్టం? వివాహ బంధం పదికాలాల పాటు పచ్చగా ఉండాలంటే ఇది చూడండి!
Best Zodiac Matches: వివాహం అనేది ఏడు అడుగుల బంధం మాత్రమే కాదు, రెండు మనసుల కలయిక. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మీ రాశికి సరిపోయే సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకుంటే జీవితాంతం ఆనందంగా ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ఏ రాశి వారు ఏ రాశిని పెళ్లి చేసుకుంటే అదృష్టం?
మనకి మొత్తం ద్వాదశ రాశులు ఉన్నాయి. ఈ రాశులు ఆధారంగా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి ప్రవర్తన తీరు ఎలా ఉంటుందనేది చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఒక్కో రాశి వారి ప్రవర్తన ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ఈరోజు చాలా మందికి తెలుసుకోవాలనిపించే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మీ రాశి ప్రకారం ఏ రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి
ఏ రాశి వారు ఏ రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగా కలిసి వస్తుంది? ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పెళ్లి తర్వాత సంతోషంగా ఉండాలని, జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా సమయాన్ని గడపాలని అనుకుంటారు. కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏదో ఒక సమస్య రావచ్చు. అయితే అనుకున్న వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగి, జీవితాంతం తోడుగా ఉండే భాగస్వామి, సంతోషాలను పంచుకునే భాగస్వామి ఉంటే ఆ జీవితమే వేరు. ఏ రాశి వారికి ఏ రాశి వారు మ్యాచ్ అవుతారో ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారి వైవాహిక జీవితం ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలంటే ధనుస్సు లేదా కుంభ రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది. వీరిని పెళ్లి చేసుకోవడం వలన జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. కుటుంబానికి కూడా ఈ రెండు రాశుల వారు ఏ ఇబ్బందులను తీసుకురారు. ఈ రెండు రాశులు కూడా కుటుంబానికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు కర్కాటకం లేదా వృశ్చిక రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండచ్చు. ఈ రాశుల వారు ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఒకరి అవసరాలను మరొకరు తీరుస్తారు. ఎప్పుడూ ఎక్కువగా గొడవలు కూడా రావు.
మిధున రాశి
మిధున రాశి వారు కుంభ రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది. ఇద్దరూ కూడా సృజనాత్మకంగా, ఊహాత్మకంగా ఉండడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. భాగస్వామి స్వేచ్ఛకు కూడా ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటారు. ఈ రెండు రాశులు కూడా ఆనందంగా ఉండగలరు. పెళ్లి తర్వాత ఏ ఇబ్బంది రాదు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు మీన రాశి వారిని వివాహం చేసుకోవడం వలన ఇబ్బందులు రావు. వీళ్లిద్దరి మధ్య బలమైన అవగాహన ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం పాటు వీరిద్దరూ కలిసి ఉండగలరు. పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా జీవిస్తారు.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ధనస్సు రాశి వారు మంచి జోడి. ఈ రెండు రాశుల వారి అభిరుచులు బాగా కలిసి పోతాయి. ఆనందంగా ఉంటారు. సంతోషంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తారు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి వృషభ రాశి వారు పర్ఫెక్ట్. ఈ రాశి వారు చాలా నిజాయితీతో ఉంటారు. ఈ రాశి వారు వృషభ రాశి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే వారి బంధం చాలా బాగుంటుంది. మంచి అవగాహనతో ఉంటారు. అలాగే మకర రాశి వారిని ఈ రాశి వారు పెళ్లి చేసుకుంటే కూడా సంతోషంగా ఉండగలరు. మకర రాశి వారు సిద్ధాంతాలను, విలువలను కలిగి ఉంటారు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి మీన రాశి వారు పర్ఫెక్ట్. వీరిద్దరూ ఒకటైతే వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. బంధం బలంగా మారుతుంది. మంచి స్నేహితుల్లా ఈ రెండు రాశుల వారు బాగా కలిసి పోతారు. ఆనందాలను పంచుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి మీన లేదా కన్యా రాశి వారు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు. వృశ్చిక రాశి వారు ఎక్కువగా ఓపెన్గా ఉండరు. రహస్యాలను వారితోనే ఉంచుకుంటారు. కనుక మీన లేదా కన్యా రాశి వారికి సరిపోతుంది.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి కుంభ రాశి వారు బాగా సెట్ అవుతారు. ధనస్సు రాశి వారు ఎక్కువగా సాహసాలను ఇష్టపడతారు. కుంభ రాశి వారు కూడా స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రతకు ధనస్సు రాశి వారిలాగే విలువ ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ రెండు రాశుల వారికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కర్కాటక లేదా వృషభ రాశి వారు బాగా సెట్ అవుతారు. భాగస్వామి లక్ష్యాలు, ఆశయాలు సాధించడానికి హెల్ప్ అవుతారు. భాగస్వామిని బాగా అర్థం చేసుకొని సంతోషంగా ఉంటారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి మిధున రాశి వారు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు. మంచి ఫ్రెండ్స్లా ఉంటారు. సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి వృశ్చిక రాశి, మేష రాశి వారు బాగా సెట్ అవుతారు. ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే భాగస్వామి మూడ్ను కూడా బాగా తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. వీరిని పెళ్లి చేసుకోవడం వలన లైఫ్ అంతా సంతోషంగా సాగుతుంది. ఏ ఇబ్బంది, బాధ ఉండదు.
గమనిక: ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయని మేము ధృవీకరించడం లేదు. వ్యక్తిగత జాతక ఫలితాలు అనేవి గ్రహ గతులు, పుట్టిన సమయం మరియు ప్రదేశంపై ఆధారపడి మారుతుంటాయి. కాబట్టి, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష్య నిపుణులను సంప్రదించవలసిందిగా మనవి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More