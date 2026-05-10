Today Horoscope: ఈ రాశుల వారికి సూర్య ప్రతాపంలాంటి విజయం.. మీ రాశి ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి!
Today Horoscope: మే 10, ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. సూర్యారాధనతో ఏ రాశి వారు అదృష్టాన్ని పొందుతారు? ఎవరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది? మే 10న మీ జాతకం ఎలా ఉందో పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 10, ఆదివారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆసక్తికరంగా మారబోతోంది. సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేసిన ఈ రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆదివారం నాడు ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వల్ల వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. ఈ నేపథ్యంలో, ఈరోజు రాశిఫలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో లోతుగా పరిశీలిద్దాం.
పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
వృత్తిపరంగా మీకు తిరుగులేని సమయం ఇది. మీ వినూత్న ఆలోచనలు అధికారులను మెప్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా గ్రూప్ మీటింగ్స్లో మీరు ఇచ్చే సలహాలకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా చూస్తే, అనవసర ఖర్చులకు చెక్ పెట్టి పొదుపు మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. మీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తాయి.
వృషభ రాశి:
ఈరోజు మీరు సామాజికంగా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. మీ చుట్టూ ఉన్నవారిపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతారు. భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. వారికి ఏదైనా సర్ ప్రైజ్ ప్లాన్ చేయడం ద్వారా బంధం మరింత బలోపేతం అవుతుంది. పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
మిథున రాశి:
కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే తపన మీలో పెరుగుతుంది. ఉత్సాహవంతులైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ భావాలను స్వేచ్ఛగా పంచుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఒక స్పష్టత కనిపిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశి వారు రోజంతా నవ్వుతూ, సరదాగా గడుపుతారు. వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై దృష్టి సారించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఇతరులతో చేసే అర్థవంతమైన సంభాషణలు మీ ఆలోచనా ధోరణిని మారుస్తాయి. కొత్త అనుభవాలను ఆహ్వానించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
సింహ రాశి:
ఈ రాశి వారు ఈరోజు ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం అవసరం. ఓర్పు, క్రమశిక్షణతో చిన్న చిన్న సవాళ్లను కూడా సులభంగా అధిగమిస్తారు. కార్యాలయంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి ఇదే అనుకూల సమయం.
కన్యా రాశి:
మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి తగిన వేదిక లభిస్తుంది. పాత సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. స్నేహితులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ప్రశాంతంగా వ్యవహరించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు.
తులా రాశి:
సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టే సమయం ఇది. సన్నిహితులతో గడపడం వల్ల ఉల్లాసంగా అనిపిస్తుంది. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం ద్వారా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆందోళన చెందకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
వృశ్చిక రాశి:
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆలోచనలను పంచుకోవడం, చిన్నపాటి విహారయాత్రలు చేయడం వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది. పనిని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో మీరు సఫలమవుతారు.
ధనుస్సు రాశి:
మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచండి. స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో ముందడుగు వేస్తే విజయాలు వరిస్తాయి. కార్యాలయంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తారు. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల అనవసర గొడవలు తప్పుతాయి.
మకర రాశి:
స్వీయ ఆరాధనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు మాట్లాడే మంచి మాటలు ఇతరుల మూడ్ను కూడా మార్చేస్తాయి. క్లిష్టమైన పనులను కూడా తెలివితేటలతో పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి:
మీలో దాగి ఉన్న కొత్త ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. ఇంధనం లాంటి శక్తి మీలో ప్రవహిస్తుంది, ఇది మిమ్మల్ని విజయ తీరాలకు చేరుస్తుంది. చిన్న చిన్న విజయాలు మిమ్మల్ని మరింతగా మోటివేట్ చేస్తాయి. హద్దులను దాటి ఆలోచించడం వల్ల లాభం చేకూరుతుంది.
మీన రాశి:
కొత్త ఐడియాలతో ముందుకు వస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మీ వంతు సాయం అందిస్తారు. నిజాయితీగా ఉంటూనే, ఎదుటివారిని నొప్పించకుండా వ్యవహరించడం మీ ప్రత్యేకత.
