    Today Horoscope: ఆదివారం ఆదిత్యుడి కటాక్షం.. ఈ రాశుల వారికి ధన యోగం.. మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    Today Horoscope: మే 3, 2026 ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం ఏ రాశులపై ఉంది? ఆదివారం సూర్యుడిని పూజిస్తే కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి, ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఎవరికి ధన లాభం కలగనుంది? ఎవరికి జాగ్రత్త అవసరం? 12 రాశుల పూర్తి ఫలితాలు మీకోసం. 

    Published on: May 03, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. మే 3వ తేదీ, ఆదివారం నాటి గ్రహ నక్షత్రాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తే, ఈ రోజు సూర్య భగవానుడి ఆరాధనకు అత్యంత ప్రశస్తమైనదిగా తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఆదివారం నాడు ఆదిత్యుడిని పూజిస్తే సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మరి ఈరోజు మీ రాశిపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుందో, ఎవరికి అదృష్టం పడుతుందో ఇక్కడ చూద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    ఈరోజు మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీరు దాన్ని సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా సాధారణంగా ఉంటుంది కానీ, తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.

    వృషభ రాశి:

    మీకు కొంచెం బద్ధకంగా అనిపించవచ్చు. పనుల్లో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. వీలైనంత వరకు ముఖ్యమైన పనులను ఉదయాన్నే పూర్తి చేసుకోండి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి:

    మాట తీరుతో కార్యసాధన చేస్తారు. ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్స్ లేదా సమాచారం మీకు మేలు చేకూరుస్తుంది. ఏదైనా కొత్త పనిపై సంతకం చేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. పనిపై ఏకాగ్రత ఉంచితే విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఇంటికి సంబంధించిన పనుల కోసం సమయం కేటాయిస్తారు. భావోద్వేగాలకు లోనై ఎవరితోనూ గొడవ పడకండి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం. ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ వహించండి.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారు చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. అనుకున్న పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. అయితే, ఆడంబరాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయకండి. మీ మాటే మీకు శ్రీరామరక్ష.

    కన్య రాశి:

    వృత్తిపరంగా మీ పట్టు పెరుగుతుంది. పై అధికారులు మీ పనితీరును మెచ్చుకుంటారు. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం చూస్తున్న వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    ఆర్థికంగా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన బకాయిలు లేదా ఆగిపోయిన పేమెంట్లు అందుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ముఖ్యంగా ఆహార నియమాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. టెన్షన్ పడకుండా పనులు పూర్తి చేయండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు వృశ్చిక రాశి వారి వెంటే అదృష్టం ఉంటుంది. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు సరైన దిశలో సాగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పాత మిత్రుల కలయిక ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    మీరు చెప్పే మాటలకు ఇతరులు విలువ ఇస్తారు. గతంలో ఉన్న సమస్యలు లేదా వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. సంబంధాల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

    మకర రాశి:

    ఆలోచనల్లో గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. ఏకాగ్రత లోపించడం వల్ల పనిలో జాప్యం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందడం మానుకోండి. ధ్యానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    కుంభ రాశి:

    ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత ఉంటుంది. వచ్చిన అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకండి.

    మీన రాశి:

    ఈ రాశి వారు ఈ రోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. వాహనం నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తత అవసరం. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఎవరితోనూ వాదాలకు దిగకుండా మౌనంగా ఉండటమే ప్రస్తుతానికి ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

