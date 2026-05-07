Today Horoscope: నేడు ఆ రాశులకు యోగదాయకంగా ఉంటుంది.. ఆర్థిక లాభాలు, ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఇలా అనేక లాభాలు!
Today Horoscope: గ్రహగతులలో చోటుచేసుకునే మార్పుల కారణంగా మే 7, 2026న కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగం పట్టనుంది. ముఖ్యంగా సింహ, మిథున రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసివచ్చే అవకాశం ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన నిత్య జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రతి రాశికి ఒక అధిపతి ఉంటారు, ఆ గ్రహ స్థితిగతులను బట్టే మనకు శుభ, అశుభ ఫలితాలు అందుతుంటాయి. మే 7, గురువారం నాటి గ్రహ స్థితిగతులను విశ్లేషిస్తే.. మేష నుండి మీనం వరకు పన్నెండు రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీ పూర్తి దృష్టి పనిపైనే ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగం పుంజుకుంటాయి. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఆర్థిక విషయాల్లో పొదుపు పాటించడం శ్రేయస్కరం. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటి సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సౌమ్యంగా ఉండండి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజంతా మీకు ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. ఎటువంటి తొందరపాటు లేకుండా పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక స్థితి నిలకడగా ఉంటుంది, కానీ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది. పాత స్నేహితులతో గడిపే సమయం మీకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
మిథున రాశి:
ఈరోజు మిథున రాశి వారు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు, ఇది వృత్తిపరంగా మీకు మేలు చేస్తుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి:
మీ మనసు కొంత ఆందోళనగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పనిలో ఏకాగ్రత లోపించవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాలు మిమ్మల్ని ఆలోచనలో పడేస్తాయి. సంబంధాల విషయంలో స్పష్టతతో వ్యవహరించండి. ముఖ్యంగా నిద్ర, ఆహారం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.
సింహ రాశి:
మీకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉట్టిపడుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా లాభపడే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. మొత్తానికి ఈ రోజు మీకు యోగదాయకంగా ఉంటుంది.
కన్యా రాశి:
ఈరోజు కన్యా రాశి వారి పనులు నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ, సరైన మార్గంలోనే పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో పరస్పర విశ్వాసం పెరుగుతుంది. సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
వృత్తిపరంగా మీరు చాలా సీరియస్గా వ్యవహరిస్తారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. అనవసరపు ఆలోచనల వల్ల మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోకండి.
వృశ్చిక రాశి:
కొత్త ఆలోచనలతో మీ మేధస్సుకు పదును పెడతారు. పనిలో మార్పులు కోరుకుంటారు. స్నేహితుల నుండి సహకారం అందుతుంది. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి లాభాలు చేకూరుతాయి. సంబంధాల్లో పారదర్శకత అవసరం.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు మీకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అటు కార్యాలయం, ఇటు ఇల్లు రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడం సవాలుగా మారుతుంది. అనవసరపు వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
మకర రాశి:
మీ ఏకాగ్రత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి గట్టిగా ప్రయత్నిస్తారు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. పాత బకాయిలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు మీకు పనుల నుండి విరామం తీసుకోవాలని అనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ బాధ్యతలను విస్మరించలేరు. కొత్త ఐడియాలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యాయామం, సరైన ఆహారం ద్వారా అలసటను జయించవచ్చు.
మీన రాశి:
బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటన్నింటినీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ధన వ్యయం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. సాయంత్రానికి కొంత అలసటగా అనిపించినా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More