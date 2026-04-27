    Weekly Panchangam: ఈ వారం మీ జీవితంలో కొత్త మలుపు.. మోహినీ ఏకాదశి నుంచి బుద్ధ పూర్ణిమ వరకు విశిష్ట ఘడియలు!

    Weekly Panchangam: ఈ వారం కేవలం క్యాలెండర్ మార్పు మాత్రమే కాదు, మీ జీవితంలో చిన్న చిన్న నిర్ణయాలతో పెద్ద మార్పులు వచ్చే సమయం. చంద్రుడు దశమి నుంచి పౌర్ణమి వైపు వెళ్తుండటంతో ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరిగి, పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు నెరవేరబోతున్నాయి. 

    Published on: Apr 27, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జీవితంలో మనం తీసుకునే ప్రతి చిన్న నిర్ణయం ఒక కొత్త దిశను నిర్దేశిస్తుంది. ఈ వారం (ఏప్రిల్ 26 - మే 2) అటువంటి ఒక పరివర్తన కాలం. చంద్రుడి సంచారం సింహం నుంచి ప్రారంభమై కన్యా రాశి మీదుగా తులలో ముగియనుంది. అంటే, వారారంభంలో కుటుంబ విషయాలపై ఉన్న శ్రద్ధ, మధ్యలో ఆరోగ్యం మరియు క్రమశిక్షణపైకి మళ్లుతుంది. వారం చివరలో సంబంధ బాంధవ్యాల మధ్య ఒక చక్కని సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకుంటూనే, అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం అత్యంత ముఖ్యం.

    ఈ వారంలోని శుభ ముహూర్తాలు & యోగాలు

    ఈ వారం తొందరపాటు కంటే ముందస్తు ప్రణాళికకు పెద్దపీట వేయండి. ముఖ్యంగా డాక్యుమెంట్లకు సంబంధించిన పనులు, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు దానధర్మాలు చేయడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.

    ఏప్రిల్ 29 (సర్వార్థ సిద్ధి యోగం): ఈ రోజు అత్యంత శక్తివంతమైనది. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, విద్యార్థులు చదువు ప్రారంభించడానికి లేదా ముఖ్యమైన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయడానికి ఇది సుముహూర్తం.

    మే 1 (వైశాఖ పౌర్ణమి): సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఆచరించడానికి, దానాలు చేయడానికి మరియు కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఇది పరమ పవిత్రమైన రోజు.

    గ్రహాల గమనం: ధైర్యమే మీ ఆయుధం

    ప్రస్తుతం సూర్యుడు మేషరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది మీకు అపారమైన సాహసాన్ని, ముందడుగు వేసే శక్తిని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులను మళ్ళీ మొదలుపెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, సూర్యుడి ప్రభావం వల్ల కోపం లేదా తొందరపాటుతో స్పందించే అవకాశం ఉంది, దీనిని నియంత్రించుకోవాలి. చంద్రుడి గమనం వల్ల వారం ప్రారంభంలో ఆత్మవిశ్వాసం, మధ్యలో ప్రణాళికాబద్ధమైన పనితీరు, చివరలో వివేకం మీ సొంతమవుతాయి.

    పండుగలు, విశిష్ట తిథులు

    ఆధ్యాత్మికంగా ఈ వారం ఎంతో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. భారతీయ సంప్రదాయంలో కీలకమైన తిథులు ఇవే:

    ఏప్రిల్ 27 - మోహినీ ఏకాదశి: విష్ణుమూర్తి మోహినీ అవతారమెత్తిన రోజు. మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఈ వ్రతం శ్రేష్ఠం.

    ఏప్రిల్ 28 - పరశురామ ద్వాదశి & ప్రదోష వ్రతం: క్రమశిక్షణ, శివారాధనతో కూడిన ఈ రోజు నియమ పాలన ముఖ్యమైనది.

    ఏప్రిల్ 30 - నరసింహ జయంతి: ధైర్యానికి, రక్షణకు చిహ్నమైన నరసింహ స్వామిని ఆరాధించే పర్వదినం.

    మే 1 - బుద్ధ పూర్ణిమ: శాంతికి, జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన ఈ రోజున పౌర్ణమి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల శుభం కలుగుతుంది.

    మే 2 - నారద జయంతి: భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించే నారద మహర్షిని స్మరించుకోవాల్సిన రోజు.

    ఈ వారం రాహుకాల సమయాలు (ఏప్రిల్ 26 - మే 2):

    ఆదివారం (ఏప్రిల్ 26): సాయంత్రం 5:12 నుండి 6:48 వరకు

    సోమవారం (ఏప్రిల్ 27): ఉదయం 7:36 నుండి 9:12 వరకు

    మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28): మధ్యాహ్నం 3:36 నుండి 5:12 వరకు

    బుధవారం (ఏప్రిల్ 29): మధ్యాహ్నం 12:24 నుండి 2:00 వరకు

    గురువారం (ఏప్రిల్ 30): మధ్యాహ్నం 2:00 నుండి 3:36 వరకు

    శుక్రవారం (మే 1): ఉదయం 10:47 నుండి 12:24 వరకు

    శనివారం (మే 2): ఉదయం 9:10 నుండి 10:47 వరకు

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

