    Mohini Ekadashi 2026: మోహినీ ఏకాదశి.. ఈ చిన్న తులసి ఉపాయంతో మీ ఆర్థిక కష్టాలు పరార్.. అదృష్టం మీ వెంటే!

    మోహినీ ఏకాదశి 2026: మోహినీ ఏకాదశి 27 ఏప్రిల్ 2026 న ఉంది. వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి తేదీని మోహిని ఏకాదశి అంటారు. ఈ ఏకాదశి రోజున తులసి గారికి సంబంధించిన కొన్ని నివారణలు ఆర్థిక పరిమితులను తొలగిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును పెంచుతాయి. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 24, 2026 5:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ పురాణాల ప్రకారం, వైశాఖ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'మోహిని ఏకాదశి'గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ రోజుకు ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. క్షీర సాగర మథనం సమయంలో అమృతం కోసం దేవతలు, అసురుల మధ్య పోరు సాగుతున్నప్పుడు.. రాక్షసుల బారి నుండి అమృత కలశాన్ని రక్షించేందుకు విష్ణుమూర్తి అత్యంత సుందరమైన 'మోహిని' అవతారాన్ని ధరించారు. అసురులను తన మాయాజాలంతో మోహింపజేసి, దేవతలకు అమృతాన్ని అందించిన రోజే ఈ మోహిని ఏకాదశి. ఈ పర్వదినాన ఉపవాసం ఉండి స్వామివారిని స్మరించుకుంటే మోహమాయల నుండి విముక్తి లభించడమే కాకుండా, సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.

    మోహినీ ఏకాదశి 2026: ఈ చిన్న తులసి ఉపాయంతో మీ ఆర్థిక కష్టాలు పరార్

    మోహినీ ఏకాదశి 2026: తిథి మరియు ముహూర్తం

    దృక్ పంచాంగం లెక్కల ప్రకారం, 2026లో వైశాఖ శుక్ల ఏకాదశి తిథి ఏప్రిల్ 26వ తేదీ సాయంత్రం 06:06 గంటలకు ప్రారంభమై.. ఏప్రిల్ 27వ తేదీ సాయంత్రం 06:15 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఏప్రిల్ 27, సోమవారం నాడు భక్తులు మోహిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. మరుసటి రోజు అంటే ఏప్రిల్ 28న ఉదయం ద్వాదశి ఘడియల్లో వ్రత పారణ (ఉపవాస విరమణ) చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్రహ్మ ముహూర్తం లేదా అభిజిత్ ముహూర్తంలో విష్ణు పూజ చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    తులసి మంజరితో ధన వృద్ధి ఉపాయం

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులసి కోటకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మోహిని ఏకాదశి రోజున తులసి మంజరితో చేసే కొన్ని పరిహారాలు ఆర్థిక కష్టాలను దూరం చేస్తాయి.

    ఐశ్వర్యం కోసం:

    ఏకాదశి ఉదయాన్నే స్నానం ముగించిన తర్వాత తులసి చెట్టుకు ఉన్న ఎండిన మంజరిని సేకరించాలి. దానిని ఒక ఎర్రటి పట్టు వస్త్రంలో కట్టి, మహాలక్ష్మిని ధ్యానిస్తూ మీ బీరువాలో లేదా ధనం దాచుకునే ప్రదేశంలో ఉంచండి.

    ఫలితం: శాస్త్రాల ప్రకారం, తులసిని లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఈ చిన్న మార్పు మీ ఇంట్లో ధన ప్రవాహాన్ని పెంచి, నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చేలా చేస్తుంది.

    "ఏకాదశి వ్రతం అనేది కేవలం ఆహారం మానేయడం కాదు, మనస్సును భగవంతునిపై లగ్నం చేసి ఆత్మశుద్ధి చేసుకోవడం," అని ఆధ్యాత్మిక పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

    అప్పుల బాధల నుండి విముక్తి ఇలా..

    తీరని అప్పులతో సతమతమవుతున్న వారికి మోహిని ఏకాదశి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ రోజు సాయంత్రం పాలలో తులసి మంజరిని కలిపి శ్రీమహావిష్ణువుకు అభిషేకం చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల జాతకంలో దేవగురువు బృహస్పతి బలపడతాడు. గురు గ్రహ అనుగ్రహం కలిగితే ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడటమే కాకుండా, అప్పుల ఊబి నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చు.

    ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని తరిమికొట్టండి

    మీ ఇంట్లో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నా లేదా అశాంతిగా అనిపించినా ఈ చిట్కా పాటించండి. ఒక రాగి లోటాలో గంగాజలం తీసుకుని, అందులో కొన్ని తులసి మంజరిలను వేయండి. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ నీటిని ఇల్లంతా చల్లాలి. దీనివల్ల ఇంట్లోని నెగటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోయి, దారిద్య్రం దరిచేరదు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది.

    ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి

    ఏకాదశి రోజున భక్తి ఎంత ముఖ్యమో, నియమాలు పాటించడం కూడా అంతే ముఖ్యం.

    ఈ రోజు తులసి మొక్కకు నీళ్లు పోయడం కానీ, తులసి ఆకులను కోయడం కానీ చేయకూడదు (ఎందుకంటే తులసి మాత కూడా విష్ణువు కోసం ఈ రోజు ఉపవాసం ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి).

    బియ్యంతో చేసిన పదార్థాలు, మాంసాహారం, మద్యం వంటి తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి.

    ఎవరిపైనా కోప్పడటం, అబద్ధాలు ఆడటం వంటి పనులు మీ వ్రత ఫలాన్ని హరించివేస్తాయి.

    కేవలం కష్టపడటమే కాకుండా, ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణను అలవర్చుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు అదృష్టం కూడా తోడవుతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

