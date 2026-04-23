Jupiter Transit: శని నక్షత్రంలోకి గురు ప్రవేశం, మరి కొన్ని రోజుల్లో ఆ 3 రాశుల వారికి పుష్య యోగం.. కనకవర్షమే!
దేవగురువు బృహస్పతి జూన్ 18, 2026న శని నక్షత్రమైన 'పుష్యమి'లోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఆగస్టు 18 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారం వల్ల ధనుస్సు, కర్కాటక, కన్యా రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, వృత్తిలో పురోగతి కలగనున్నాయి. ఈ అరుదైన గ్రహ గమనంపై ప్రత్యేక కథనం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతాయి. ముఖ్యంగా శుభ గ్రహాలకు అధిపతి, సంపద మరియు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే దేవగురువు బృహస్పతి (గురువు) చేసే నక్షత్ర మార్పు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుంది. ప్రస్తుతం పునర్వసు నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న గురువు, త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు.
హిందూ పంచాంగ గణాంకాల ప్రకారం, 2026 జూన్ 18వ తేదీన గురువు శని దేవుడికి అత్యంత ప్రియమైన 'పుష్యమి' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పుష్యమి నక్షత్రాన్ని 'నక్షత్రాల రాజు'గా పిలుస్తారు. ఆగస్టు 18 వరకు అంటే దాదాపు రెండు నెలల పాటు గురువు ఇదే నక్షత్రంలో ఉంటారు. గురువు, శని శక్తుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట రేఖను మార్చబోతోంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇవే..
పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురువు.. ఈ రాశులకు లాభాలు
1.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి గురువు అధిపతి కావడం వల్ల, ఈ నక్షత్ర మార్పు వీరికి రాజయోగాన్ని తలపిస్తుంది.
ఆర్థిక లాభాలు: చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. బ్యాంకు నిల్వలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కెరీర్: ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. మీ పని తీరుకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
కుటుంబం: మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి మధురమైన క్షణాలు చోటుచేసుకుంటాయి.
2.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి గురు సంచారం సకల సుఖాలను చేకూర్చనుంది.
వ్యాపార వృద్ధి: వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం బంగారు బాతులాంటిది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
విద్యార్థులు: పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన కాలం. ఏకాగ్రత పెరిగి ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు.
ఆర్థిక ఉపశమనం: పాత అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అయితే, కెరీర్ విషయంలో ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
3.కన్యా రాశి:
కన్య రాశి జాతకులకు శని నక్షత్రంలో గురు ప్రవేశం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
విదేశీ ప్రయాణాలు: కెరీర్ లేదా విద్య నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
సామాజిక హోదా: సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి.
అకస్మాత్తు ధన లాభం: పూర్వీకుల ఆస్తి లేదా ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనం చేతికందుతుంది. చేపట్టిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, పుష్యమి నక్షత్రంలో గురువు ఉన్నప్పుడు చేసే ఏ చిన్న దానమైనా, పూజలైనా అనంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారు గురువారం నాడు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం లేదా శనగలు దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
