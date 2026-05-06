    Today Horoscope : నేటి రాశి ఫలాలు.. మేషం నుంచి మీనం వరకు ఎలా ఉంది?

    Today Horoscope : మే 6వ తేదీ మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉంది? ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది.. ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి? మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 06, 2026 4:00 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మే 6వ తేదీన కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. బంధంలో నిజాయితీగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా, వృత్తిరీత్యా మీకు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి

    మీ చుట్టూ సున్నితమైన, భావోద్వేగ శక్తి ఉంటుంది. మీరు ఎవరితోనైనా తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వడం లేదా మీ హృదయాన్ని అనుసరించాలని అనిపించవచ్చు. నిజాయితీ సంభాషణలు, నిజాయితీ భావాలకు ఇది మంచి రోజు. అతిగా ఆలోచించకండి, నిజంగా ఉండండి. దయతో ఉండండి.. ఎల్లప్పుడూ సానుకూల ప్రతిస్పందనలను తెస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    స్థిరత్వం, మార్గదర్శకత్వం క్రమశిక్షణ, స్థిరమైన ఎంపికలకు మద్దతు ఇస్తుంది. నిత్యం చేసే పనులకు కట్టుబడి ఉండండి. సురక్షితమైన, ఆచరణాత్మకంగా అనిపించే వాటిని ఫాలో అవ్వండి. అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి. మీ అనుభవాన్ని నమ్మండి, ఇది మెరుగ్గా మార్గదర్శనం చేస్తుంది.

    మిథున రాశి

    సంబంధాలు లేదా వ్యక్తిగత విషయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి రావొచ్చు. మీతో మీరు నిజాయితీగా ఉండండి. నిజంగా సరైనది అనిపించినదాన్ని ఎంచుకోండి, సులభంగా కనిపించేదాన్ని ఫాలో కాకపోవడం మంచిది. ఇప్పుడు మీ నిర్ణయం తరువాత ఏమి జరుగుతుందో మీరే అర్థం చేసుకోండి.

    కర్కాటక రాశి

    మీకు కొన్ని విషయాలపై స్పష్టత వస్తుంది. ఇంతకు ముందు మీరు గందరగోళానికి గురైన విషయం ఇప్పుడు అర్థవంతంగా ప్రారంభమవుతుంది. మీ అంతర్గత స్వరాన్ని విశ్వసించండి. మీ మనసులు మీరు నమ్మండి. నిర్ణయాలు, భావోద్వేగ నిజాయితీకి ఇది మంచి రోజు. సత్యం శాంతిని తెస్తుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి భావోద్వేగ నమూనాలను మీరు గమనించవచ్చు. ఏదైనా విషయాన్ని వదిలివేయడానికి ఇది మీకు అవకాశం. ఇది ప్రతికూలమైన సమయం కాదు. సౌకర్యం కంటే స్వేచ్ఛను ఎంచుకోండి. నిజాయితీతో కూడిన స్వీయ నియంత్రణ మీరు ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది.

    కన్య రాశి

    ఏవైనా చర్యలు, వ్యక్తీకరణకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీ ఆలోచనలు బలంగా ఉన్నాయి. కానీ ఫలితాలకు కృషి అవసరం. ఏదైనా ప్రారంభించండి, చొరవ తీసుకోండి. మీ నైపుణ్యాలను విశ్వసించండి. మీరు ఇప్పుడు ప్రారంభించేది ముఖ్యమైనదిగా మారుతుంది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు మీరు సమాధానాలకు తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ అంతర్ దృష్టిని విశ్వసించండి. నిశ్శబ్దంగా గమనించండి. మీరు వాటిని బలవంతం చేయడం ఆపివేసినప్పుడు కొన్ని సత్యాలు స్పష్టమవుతాయి. అతిగా వివరించడం కంటే నిశ్శబ్దం మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    మీ చుట్టూ సామాజిక శక్తి ఉంటుంది. నిజాయితీగా భావించే వ్యక్తులతో సమయం గడపండి. చిన్న సంతోషకరమైన క్షణాలు, అర్థవంతమైన కనెక్షన్లు మీ మానసిక స్థితిని పెంచుతాయి. ఆనందాన్ని పంచుకోవడం వల్ల అది పెరుగుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    కొన్ని విషయాల్లో మిమ్మల్ని బాధ్యతలు స్వీకరించమని అడుగుతారు. క్రమశిక్షణతో ఉండండి. పరిణతి చెందిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తప్పుడుగా వ్యవహరించవద్దు. నిర్మాణం, విశ్వాసం విషయాలను మెరుగ్గా నిర్వహించడానికి మీకు సహాయపడతాయి.

    మకర రాశి

    శక్తి మీ రోజులోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇంతకు ముందు విషయాలు పెద్దగా అనిపిస్తే, ఇప్పుడు అవన్నీ తేలికంగా అనిపించవచ్చు. మీరు చేసే జర్నీని విశ్వసించండి. నెమ్మదిగా ఉన్నప్పటికీ పురోగతి జరుగుతోంది. అందువల్ల ఆశాజనకంగా ఉండండి.

    కుంభ రాశి

    భావోద్వేగాలు తీవ్రంగా లేదా అనిశ్చితంగా అనిపించవచ్చు. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. మీ పనిని విశ్వసించండి, కానీ భయం మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేయనివ్వవద్దు. విషయాలకు సమయం ఇవ్వండి, క్లారిటీ వస్తుంది.

    మీన రాశి

    మీ పని, బాధ్యతలపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. చిన్న, స్థిరమైన ప్రయత్నాలు ఫలితాలను తెస్తాయి. తొందరపడవద్దు, నిలకడైన పురోగతి దీర్ఘకాలిక విజయానికి దారితీస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

