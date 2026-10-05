2026లో రాహువు సంచారంతో 4 రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోనుంది.. 2028 దాకా ఆకస్మిక మార్పులు
జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహువును ఛాయా గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. రాహువు ఒక రాశిలో 18 నెలల వరకు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం, రాహువు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తోంది. డిసెంబర్ నెలలో మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
పంచాంగం ప్రకారం.. రాహువు డిసెంబర్ 5న మకర రాశిలోకి ప్రవేశించి.. జూన్ 2028 వరకు అదే రాశిలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అది ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. రాహువు శని రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల, మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న 12 రాశుల వారి జీవితాలపై దాని ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో ఆకస్మిక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. రాహువు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏ రాశుల వారు అత్యంత అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.
మేష రాశి
డిసెంబరులో రాహువు సంచారం మేష రాశి వారికి చాలా మేలు చేయబోతోంది. రాహువు 10వ ఇంటిలోకి ప్రవేశించనున్నందున మీరు ఉద్యోగంలో మంచి మార్పులను చూడవచ్చు. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. మీ కెరీర్లో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని మంచి ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి.
వృషభ రాశి
డిసెంబరులో రాహువు సంచారం వృషభ రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. రాహువు 9వ ఇంటిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల, పురోగతికి అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు రావచ్చు. కొంతమందికి ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఊహించని మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తంమీద, ఈ రాహు సంచారం జీవితంలో కష్టాలను తగ్గించి, ఆనందాన్ని పెంచుతుంది.
కన్యా రాశి
రాహువు సంచారం కారణంగా కన్యారాశి వారి జీవితాలలో మంచి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. రాహువు 5వ ఇంటిలోకి ప్రవేశించడంతో, కన్యారాశి వారికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కొత్త స్నేహితులు ఏర్పడటంతో పాటు ఆ స్నేహితులు కూడా మంచి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తారు. మీరు చేసే ప్రతి ఉద్యోగంలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారం, వృత్తిలో మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు కొంత జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.
మకర రాశి
డిసెంబరులో రాహువు సంచారం కారణంగా రాశివారికి కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశివారి జీవితం మరింత ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది. మీ జీవితంలో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల మొదలైనవి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారి వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎగుమతి, దిగుమతి సంబంధిత వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి రెట్టింపు ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More