రాహువు సంచారంలో కీలక మార్పు.. డిసెంబర్ మహా సంచారానికి ముందు ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్!
అక్టోబర్లో రాహు నక్షత్ర మార్పుతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. డిసెంబర్ 5న రాహు-కేతువుల రాశి మార్పుకు ముందు మేషం, మిథున సహా 5 రాశులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండనుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును అకస్మాత్తుగా జరిగే పరిణామాలు, ఉన్నత ఆశయాలు, భ్రమలు అలాగే ఊహించని మలుపులకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో రాహువు తన గమనాన్ని మారుస్తూ తాజాగా కుంభ రాశిలోని ధనిష్ఠ నక్షత్ర పాద సంచారంలో ప్రవేశించాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు ఎందుకు ప్రాధాన్య సంతరించుకుందంటే, ఈ ఏడాది చివరిలో అంటే డిసెంబర్ 5న రాహువుతో పాటు కేతువు కూడా పెద్ద ఎత్తున రాశి మార్పు చేయనున్నారు.
అటు కుంభం నుంచి మకరంలోకి రాహువు, ఇటు సింహం నుంచి కర్కాటకంలోకి కేతువు ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ మహా గోచరానికి ముందు జరిగిన నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక రంగం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలను అందించనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో ఏయే రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలు పొందవచ్చో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు
మేష రాశి వారికి రాహువు నక్షత్ర మార్పు కెరీర్ పరంగా సరికొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్వహణకు అవకాశం దక్కుతుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. గూడుకట్టుకున్న పాత పనులు మళ్లీ వేగంగా మొదలవుతాయి. అయితే, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఏవైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు.
మిథున రాశి: ఆర్థిక పురోగతికి బాటలు
మిథున రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఆర్థికంగా అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. చాలా కాలంగా ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. పాత పరిచయాలు భవిష్యత్తులో లాభసాటిగా మారుతాయి. కాకపోతే, ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా పెట్టుబడుల విషయంలో ఎలాంటి ముందడుగు వేసే ముందైనా పూర్తి సమాచారం సేకరించడం మంచిది.
తులా రాశి: వృత్తిరీత్యా నూతన ప్రారంభాలు
తులా రాశి వారికి రాహువు గమనంలో మార్పు పనిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని, నూతన ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. ఉద్యోగంలో సరికొత్త హోదా లేదా ఉన్నత బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. అకస్మాత్తుగా మీకు ఎదురుపడే ఒక వ్యక్తి భవిష్యత్తులో ఎంతో మేలు చేస్తారు. అయితే, మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను ఎవరితోనూ పంచుకోకపోవడమే మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: ప్రయాణాలు, విద్యారంగంలో లబ్ధి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ మార్పు ప్రయాణాలు, ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇతర ప్రాంతాలకు లేదా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు త్వరలోనే తలుపు తడతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి మార్గాలు సుగమమవుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు వారి కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
కుంభ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసంతో దూసుకెళ్లే వేళ
రాహువు ప్రస్తుతం ఇదే రాశిలో సంచరిస్తుండటం వల్ల కుంభ రాశి వారికి ఈ మార్పు అత్యంత కీలకం కానుంది. కెరీర్లో ఊహించని మలుపులు ఎదురవుతాయి. కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడంతో పాటు ఏదైనా విభిన్నంగా చేయాలనే తపన పెరుగుతుంది. అయితే, రాహు ప్రభావం వల్ల కొన్ని విషయాల్లో గందరగోళం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి, ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయడం శ్రేయస్కరం.
డిసెంబర్ 5న మహా గోచరం
ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 5వ తేదీన రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి మారుతుండగా, అదే రోజు కేతువు సింహం నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ భారీ గ్రహ మార్పులకు ముందు జరిగిన ప్రస్తుత నక్షత్ర పరిణామం రాబోయే మార్పులకు ఒక సంకేతంగా నిలుస్తుంది. రానున్న రోజుల్లో కెరీర్, ధనం, వ్యాపారం తదితర అంశాల్లో పెద్ద మార్పులను చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More