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వృషభ రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో సవాళ్లు.. చివర్లో శుభ పరిణామాలు.. ప్రేమ జీవితంలో పాటించాల్సిన సూచనలు తెలుసుకోండి!

ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభంలో ఒత్తిడి, అసహనం ఉన్నప్పటికీ వారం గడిచేకొద్దీ కుటుంబ సహకారం, ఆర్థిక పురోగతి, కెరీర్‌లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ, మాటల్లో సంయమనం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. 

Published on: Oct 3, 2026, 11:01:07 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ఒత్తిడి, ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా కుటుంబ సహకారం, ఆర్థిక పురోగతి, కెరీర్ పరంగా అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా ఈ వారం మీ జీవితంలోని వివిధ రంగాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.

వృషభ రాశి ఫలాలు, వారఫలాలు, కెరీర్ జ్యోతిష్యం, ఆర్థిక నిపుణుల సూచనలు, తెలుగు రాశి ఫలాలు (AI)
వృషభ రాశి ఫలాలు, వారఫలాలు, కెరీర్ జ్యోతిష్యం, ఆర్థిక నిపుణుల సూచనలు, తెలుగు రాశి ఫలాలు (AI)

వారం ప్రారంభం - సవాళ్లు మరియు సర్దుబాట్లు

ఈ వారం ఆరంభం కొంచెం సుస్తగా, అసహనంగా మరియు శ్రమతో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది. అయితే, రాను రాను కుటుంబ వాతావరణం మెరుగవుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం మీకు లభిస్తుంది. వారం ముగిసేసరికి పిల్లల పురోగతి, చదువు మరియు భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై మీలో నూతన విశ్వాసం ఇనుమడిస్తుంది.

ఈ వారమంతా ఒకే రకమైన వేగంతో సాగదు. కాబట్టి ప్రారంభంలో ఎదురయ్యే చిన్నచిన్న ఇబ్బందులను బట్టి ఈ వారం మొత్తాన్ని అంచనా వేయవద్దు. అక్టోబర్ 4 సాయంత్రం 6:31 గంటల తర్వాత చంద్రుడు మీ మూడవ భావానికి మారుతాడు. దీనివల్ల మీ ధైర్యం, ప్రయాణాలు, తోబుట్టువులతో బంధాలు బలపడతాయి. అక్టోబర్ 6 రాత్రి 10:17 గంటల తర్వాత నాల్గవ భావంలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఇల్లు, తల్లి ఆరోగ్యం, ఆస్తులు, సుఖ-సంతోషాలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడుతుంది.

ప్రేమ జీవితం - భావోద్వేగాల సమతుల్యత

వృషభ రాశి వారికీ ప్రేమ జీవితంలో ఈ వారం ఆరంభంలో చిన్నపాటి ఒత్తిళ్లు ఎదురుకావచ్చు. మాట్లాడేటప్పుడు పదాల విషయంలో కాస్త సంయమనం అవసరం.

"కొన్నిసార్లు మాట్లాడే విధానమే మన బంధాలను నిర్ణయిస్తుంది; కాబట్టి ప్రతిస్పందించే ముందు ఎదుటివారి పరిస్థితిని అర్ధం చేసుకోవడం ముఖ్యం," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వారం మధ్య నుంచి కుటుంబంతో అనుబంధం బలపడుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి లేదా సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారికి బంధుమిత్రుల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పాత విషయాలను లేదా మనస్పర్థలను పట్టుకుని వేలాడకుండా, ప్రస్తుత పరిస్థితులకు తగినట్లుగా సర్దుకుపోవడం మంచిది.

ఉద్యోగ మరియు కెరీర్ విశేషాలు

పనిలో కేవలం కష్టపడితేనే సరిపోదు, సరైన ప్రణాళిక కూడా అవసరం. విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలపై స్పష్టత కలిగి ఉండాలి.

సూర్యుని సంచారం కారణంగా చదువు, పరీక్షలు మరియు సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారిపై బాధ్యతల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

కొత్త ప్రకటనలు చేయడం కంటే, చేతిలో ఉన్న పనులను నాణ్యతతో పూర్తి చేయడం ముఖ్యం.

అక్టోబర్ 7న బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల మీ ప్రసంగ చాతుర్యం, క్లయింట్లతో వ్యవహరించే తీరు మెరుగవుతుంది.

ఆర్థిక పరిస్థితి - బడ్జెట్‌కు ప్రాధాన్యత

ఈ వారం సంపాదన మీ కష్టానికి తగినట్లే ఉంటుంది. అయితే ఇల్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా వాహనాల కొనుగోలుపై ఖర్చులు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

పొదుపు మరియు నగదు ప్రవాహంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి.

అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తు ఇబ్బందులను తప్పించుకోవచ్చు.

వారం చివరి నాటికి పిల్లల అవసరాలు లేదా వినోదం కోసం ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి. కాబట్టి ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగువేయండి.

ఆరోగ్య సూచనలు

ఆరంభంలో బద్ధకం, ఆందోళన మిమ్మల్ని వేధించవచ్చు. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

ఆహార నియమాలను పాటించడం, నీరు సరిగ్గా తాగుతూ తగినంత నిద్రపోవడం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల శారీరక అలసటను తగ్గించుకోవచ్చు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వార ఫలాలు: ప్రారంభంలో సవాళ్లు.. చివర్లో శుభ పరిణామాలు.. ప్రేమ జీవితంలో పాటించాల్సిన సూచనలు తెలుసుకోండి!
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