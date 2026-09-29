వృషభంలోకి చంద్రుడు: ఈ 5 రాశులకు రాబోయే రెండు రోజులు పండగే!
సెప్టెంబర్ 30 నుంచి అక్టోబర్ 2 మధ్య చంద్రుడు వృషభ రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో సంచరించనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత, ఆర్థిక లాభాలు, ఆస్తి కొనుగోలు, ఉద్యోగ-వ్యాపార పురోగతి, కుటుంబ సంతోషం వంటి ఫలితాలు కనిపించవచ్చని పేర్కొంది.
వైదిక జ్యోతీష్య శాస్త్రంలో చంద్రుని సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రతి రాశిలోనూ నిర్దిష్ట కాలం పాటు సంచరిస్తూ, మానసిక స్థితిపై, భౌతిక సుఖాలపై చంద్రుడు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాడు. ప్రస్తుతం మేష రాశిలో ఉన్న చంద్రుడు సెప్టెంబర్ 30, 2026 నాడు వృషభ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 2వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు చంద్రుడు ఇదే రాశిలో సంచరిస్తాడు.
వృషభ రాశిలో చంద్రుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. అంటే ఈ రాశిలో చంద్రుడు అత్యంత శక్తివంతంగా మారి శుభ ఫలితాలను ప్రసాదిస్తాడు. వృషభ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడితో చంద్రుడికి స్నేహ సంబంధం ఉంది. శుక్రుడు భోగభాగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, సౌందర్యానికి కారకుడు. దీంతో ఈ గోచార కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి.
వృషభ రాశి: సుఖ-సమృద్ధి ప్రాప్తి
తన సొంత రాశికి సమీపంలో లేదా శుక్రుడి క్షేత్రమైన వృషభంలోనే చంద్రుని సంచారం జరుగుతుండటంతో ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మనస్సు చాలా ప్రశాంతంగా, అటు సంయలనంతో ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఎలాంటి అలజడి లేకుండా ఆనందంగా గడుపుతారు. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ పెరుగుతుంది, తీసుకునే నిర్ణయాలు సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి: భౌతిక సుఖాల వృద్ధి
శుక్ర గోచార ప్రభావం కూడా తోడవడంతో కర్క రాశి వారికి భౌతిక సుఖ-సౌకర్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. నూతన భూములు, ఇళ్లు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. ఆర్థిక పరంగా బలోపేతం అవుతారు. మీ మాట తీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది, మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది.
సింహ రాశి: అసాధారణ ఆత్మవిశ్వాసం
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో సాహసం, శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతాయి. మీ ముఖవర్చస్సులో తేడా కనిపిస్తుంది, అందరినీ ఆకట్టుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తృతమవుతాయి. తోబుట్టువుల నుంచి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. అదృష్టం తోడు నిలిచి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి: అన్ని వైపుల నుంచీ లాభాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ చంద్ర గోచారం ఒక వరంలా మారుతుంది. ప్రతి రంగంలోనూ శుభవార్తలు వింటారు, లాభాలు వెల్లువెత్తుతాయి. మీలో సానుకూల శక్తి పెరిగి, పెండింగ్ పనిభారాన్ని ఇట్టే ముగిస్తారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఇస్తాయి.
కుంభ రాశి: వాహన, గృహ ప్రాప్తి
కుంభ రాశి వారికి ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అదృష్టం ఉంది. ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసేందుకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. అయితే, కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నందున కాస్త ఓపికగా వ్యవహరించడం మంచిది. సంతానం ద్వారా ఆనందకరమైన వార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మీన రాశి: జీవిత భాగస్వామితో అన్యోన్యత
మీన రాశి వారి పరాక్రమం సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి సాధిస్తారు. చంద్రుని శుభ ప్రభావం మీ మేథస్సును పెంచుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరు చూసి అధికారులు ప్రశంసిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో ముఖ్యమైన బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More