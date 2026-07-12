సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఎందుకు ఇవ్వాలి? తెలుసుకోవాల్సిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు
ఆదివారం ఉదయం సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్య సమర్పించేటప్పుడు ఈ మంత్రాలను పఠించండి, జీవితంలో ప్రతి అడ్డంకి తొలగిపోతుంది. సూర్య అర్ఘ్య మంత్రం, పూజా విధి మరియు ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకోండి. ఆదివారం సూర్య పూజ నుండి ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును ఎలా పొందాలో వివరంగా చదవండి.
ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఆ రోజున సూర్యుడిని ఆరాధించడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడికి ఇచ్చే 'అర్ఘ్యం' వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య రహస్యాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సూర్య ఆరాధన.. నిత్యజీవితంలో ప్రాముఖ్యత
సూర్యుడికి నీటిని సమర్పించడం అంటే కేవలం నీటిని వదలడం కాదు, ఆ సూర్యకిరణాలలోని దివ్యశక్తిని మన శరీరంలోకి ఆహ్వానించడం. వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రాల ప్రకారం, ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు, మనసులోని ప్రతికూల ఆలోచనలు తొలగిపోయి సానుకూల దృక్పథం అలవడుతుంది.
అర్ఘ్యం ఇచ్చేటప్పుడు పాటించాల్సిన మంత్రాలు
సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చే సమయంలో పవిత్రమైన మంత్రాలను జపించడం వల్ల ఫలితం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ క్రింది మంత్రాల్లో ఏదో ఒకటి భక్తితో జపించండి:
ఓం హ్రీం హ్రీం సూర్యాయ నమః
ఓం సూర్యాయ నమః
ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః
ఈ మంత్రాల ఉచ్చారణ వల్ల సూర్య శక్తి ఉత్తేజితమై, భక్తుడి కోరికలు త్వరగా నెరవేరుతాయని నమ్మకం. అర్ఘ్యం అర్పించిన తర్వాత, సూర్యుడిని ప్రార్థించడానికి ఈ శ్లోకాన్ని చదవడం శ్రేయస్కరం:
"గ్రహాణమాదిరాదిత్యో లోక లక్షణ కారకః।
విషమ స్థాన సంభూతాం పీడాం దహతు మే రవి॥"
సూర్య పూజ వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు
నిత్యం సూర్య ఆరాధన చేయడం వల్ల శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కంటి చూపు మెరుగుపడటమే కాకుండా, శారీరక అలసట తగ్గి చురుగ్గా ఉంటారు. జ్యోతిష్య రీత్యా జాతకంలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉన్నవారు ఈ పూజను ఆచరించడం వల్ల తండ్రితో సత్సంబంధాలు, సమాజంలో గౌరవం, వృత్తిపరమైన విజయాలు సొంతమవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతతకు సూర్యోపాసన ఒక దివ్యమైన మార్గం.
అర్ఘ్యం సమర్పించే సరైన పద్ధతి
ఆదివారం ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానం ఆచరించాలి. శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి, తూర్పు దిక్కున నిలబడాలి. రాగి పాత్రలో నీటిని నింపుకుని, భక్తితో సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా పైన పేర్కొన్న మంత్రాలను మనసులో స్మరించుకుంటూ, సూర్యుడిని ప్రార్థించాలి. ఈ పద్ధతిని రోజువారీ అలవాటుగా మార్చుకుంటే, జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోయి మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More