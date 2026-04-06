Weekly Horscope: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. ఓ రాశి ప్రేమికులు కలుస్తారు, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు చూస్తారు!
ఈ వారం పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక ద్వాదశ రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. వీటి ఆధారంగా వార ఫలాలను, దిన ఫలాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ వారం కొన్ని రాశులకు బాగా కలిసి రానుంది. మరి కొందరికి చిన్న చిన్న సమస్యలు వున్నాయి. మరి మీకు ఈ వారం ఎలా ఉందో ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని సార్లు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలను తెలుసుకోవచ్చు. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు వారఫలాలు (Weekly Horosc తెలుసుకోండి.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి- మేష రాశి వైవాహిక జీవితం చాలా బాగుంటుంది. మీరు సంతోషకరమైన జీవితం వైపు పయనిస్తున్నారు. రుణం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి; మిగతావన్నీ మీకు బాగానే ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతును పొందుతారు. మీరు ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది.
ప్రేమికులు కలుసుకుంటారు. జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో ఇబ్బందులు ఉండచ్చు. గాయపడటం లేదా ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త. వారం చివరిలో మళ్లీ సాధారణం అవుతుంది. క్రమంగా మీరు మంచి రోజుల వైపు వెళ్తారు. పసుపు రంగు వస్తువును సమీపంలో ఉంచడం, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, నీలం వస్తువును దానం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి - వృషభ రాశి ఆరోగ్యంలో కొద్దిగా శక్తి లోపాన్ని అనుభవిస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఉంటాయి. డబ్బు కూడా పాత వనరుల నుండి వస్తుంది. మీరు ఉన్నతాధికారుల ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. దీనిని శుభ సమయం అని చెప్పచ్చు. వారం ప్రారంభంలో కొంచెం కలత కలిగించే సమయం ఉండవచ్చు, కానీ మీరు ముందుకు సాగతారు. మీరు రహస్య జ్ఞానాన్ని పొందుతారు.వారం మధ్యలో, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగ పరిస్థితి బాగుంటుంది.
మిథున రాశి- మిథున రాశికి ఇది శుభ సమయం. జీవిత భాగస్వామి దగ్గరవుతున్నారు. ఉద్యోగ పరిస్థితులు బాగుంటాయి. మీ ప్రేమ వివాహం వైపు కదులుతున్నట్లయితే, అది శుభ సమయం అని చెప్పచ్చు. వారం ప్రారంభంలో మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. చదవడం మరియు రాయడంలో సమయాన్ని గడపండి; ఈ సమయం విద్యార్థులకు ఎంతో మంచిగా ఉంటుంది. వారం మధ్యలో కాస్తంత కలవరపెట్టవచ్చు, కానీ మీరు శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. మీరు జ్ఞానం పొందుతారు. వారం అంతా ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మీరు ప్రేమలో మునిగిపోతారు. ఈ సమయం మీకు చాలా శుభప్రదమైనది.
కర్కాటక రాశి- మీరు క్రమంగా మెరుగుదల వైపు కదులుతున్నారు. అదృష్టం మీ వైపు ఉంది. మీరు ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. చర్మం మరియు నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన కొన్ని చిన్న సమస్యలు కలవరపెట్టచ్చు. వారం ప్రారంభంలో, భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. సంపద పెరుగుతుంది.
వారం మధ్యలో ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి; లేనిపక్షంలో నష్టం జరగవచ్చు. చివరికి, ఆరోగ్యంలో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు, అయితే విజయం మీదే ఉంటుంది. శత్రువులు అంతరాయం కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ విజయం సాధించరు. ఎర్రటి వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
సింహ రాశి - సింహ రాశి వారు వైవాహిక జీవితం, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. మీ సమయం కాస్తంత సవాళ్లతో కూడుకున్నది; అందువల్ల ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏ విషయంలోనూ రిస్క్ తీసుకోవద్దు. వారం ప్రారంభంలో, మీ నైపుణ్యం ఫలిస్తుంది. ఉపాధిలో పురోగతికి అవకాశాలు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి.
వారం చివరిలో పిల్లల ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించండి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. మొత్తంమీద, వారం సాధారణంగానే ఉంటుంది, కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సూర్య దేవుడికి నీటిని సమర్పించడం మరియు నల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి- ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి బానే ఉంటుంది. వ్యాపారం కూడా సానుకూల దిశలో ఉంటుంది. అయితే, వైవాహిక జీవితంలో కొంత ఉద్రిక్తత లేదా విభేదాలు ఉండవచ్చు. పనిప్రాంతంలో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులు కూడా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలు మరియు కుటుంబంలో పెరుగుదలతో వారం ప్రారంభమవుతుంది. వారం మధ్యలో, మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించే అవకాశాలున్నాయి. వారం చివరికి సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఈ వారం మీకు చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది. శని దేవుడికి నమస్కరించడం వలన మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
తులా రాశి- తులారాశి వారికి ఇది చాలా మంచి సమయం. ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ శత్రువులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. మీకు ఏది కావాలన్నా లభ్యత ఉంటుంది. వారం మధ్యలో, డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. వారం చివరల్లో, వ్యాపారం వ్యాప్తి చెందుతుంది, శౌర్యం ఫలిస్తుంది. మీరు ఉపాధిలో మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో, శని దేవుడికి నమస్కరించడం మీకు శుభప్రదం అవుతుంది.
వృశ్చిక రాశి - వృశ్చిక రాశి వారికి పరిస్థితి సాధారణంగా మంచిగా ఉంటుంది, కానీ ప్రేమ, పిల్లల పరంగా సమయం కొంచెం సవాలుతో ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో మీ గందరగోళం, కోపం పెరగవచ్చు, కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంతానం, ప్రేమ సంబంధాలలో కొంచెం సమస్యలు ఉండచ్చు. వారం ప్రారంభంలో, అధిక ఖర్చుల వల్ల మనస్సు కొద్దిగా కలత చెందవచ్చు. తెలియని భయం మిమ్మల్ని వెంటాడవచ్చు. వారం మధ్యలో చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. వారం చివరల్లో, డబ్బు ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
ధనుస్సు రాశి - ధనుస్సు రాశి వారు వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ మరియు ఉద్యోగంలో మెరుగుదల చూస్తారు. విభేదాల నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండటం మంచిది. భౌతిక సౌకర్యాల పెరుగుదల లేదా భూమి, భవనం కొనుగోలు చేయడంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో, డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. వారం మధ్యలో కాస్తంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు, కానీ చివరికి పరిస్థితులు మళ్లీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. అవసరానికి తగ్గట్టుగా జీవితంలో విషయాలు లభిస్తాయి. ఎరుపు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
మకర రాశి - మకర రాశి ప్రజలకు ప్రస్తుత సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, పిల్లలు, వ్యాపార పరిస్థితులు బాగుంటాయి. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండి ఉన్నారు. మీ మాటలను నియంత్రించాలి. పెట్టుబడి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ వారం మీకు విజయంతో ప్రారంభమవుతుంది. వారం మధ్యలో, కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి, ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి. శుభవార్తలు అందుతాయి. అయితే, వారాంతం కొంచెం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. కాళీదేవిని ఆరాధించడం మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి- కుంభరాశికి గత కాలం సవాలుగా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మెరుగుపడుతున్నాయి. ప్రేమ, సంతానం వ్యాపారం బాగా సాగుతుంది, అయినప్పటికీ పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం. మీ సంభాషణల్లో కఠినమైన పదాలను ఉపయోగించడం మానుకోండి. వారం ప్రారంభంలో, అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉంటాయి. వారం మధ్యలో వ్యాపార పురోగతి ఉంటుంది. వారం చివరల్లో నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందడంతో పాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు అభివృద్ధి చెందుతాయి. మొత్తంమీద, ఈ వారం మీకు గొప్పగా ఉంటుంది.
మీన రాశి- మీన రాశి వారు ఈ సమయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ, సంతానం విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారం ప్రారంభంలో, మీరు కొంత గాయం లేదా ఇబ్బందిని ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు; కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం మధ్యలో క్రమేపీ మెరుగుదల ఉంటుంది. పురోగతిని చూస్తారు. వారం చివరి నాటికి ట్రేడింగ్ పరిస్థితులు చాలా బలంగా ఉంటాయి. పసుపు రంగు వస్తువును మీతో ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More