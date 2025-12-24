డిసెంబర్ 24, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: శుక్ల పక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: చవితి మధ్యాహ్నం 1:08 వరకు తర్వాత పంచమి
నక్షత్రం: శ్రవణ ఉదయం 6.59 వరకు తరవాత ధనిష్ఠ
యోగం: హర్షణ మధ్యాహ్నం 3:54 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 1.08 వరకు బవ రాత్రి 1:28 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 9:22 నుంచి రాత్రి 11:03 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11:19 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:53 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:37 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.15 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.37 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.09 నుంచి ఉదయం 9.31 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం