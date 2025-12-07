డిసెంబర్ 07, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: తదియ సాయంత్రం 6:31 వరకు తరవాత చవితి
నక్షత్రం: ఆరుద్ర తెల్లవారుజామున 4.11 వరకు తరవాత పునర్వసు
యోగం: శుక్ల రాత్రి 8.04 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 7.52 వరకు విష్టి సాయంత్రం 6:31 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 1:59 నుంచి తెల్లవారుజామున 3:27 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.12 నుంచి సాయంత్రం 6.40 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:09 నుంచి సాయంత్రం 4:53 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.15 నుంచి సాయంత్రం 5.37 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.07 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం