డిసెంబర్ 08, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: చవితి సాయంత్రం 4:10 వరకు తరవాత పంచమి
నక్షత్రం: పుష్యమి రాత్రి 2.52 వరకు తరవాత
యోగం: బ్రహ్మ సాయంత్రం 4.58 వరకు
కరణం: భాలవ సాయంత్రం 4.10 వరకు కౌలవా తెల్లవారుజామున 3:13 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 8:48 నుంచి రాత్రి 10:19 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11.44 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.15 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:13 వరకు మధ్యాహ్నం 2:41 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:25 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.00 నుంచి ఉదయం 9.23 వరకు
యమగండం: ఉదయం 10.45 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.08 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం