నేటి తెలుగు పంచాంగం.. మార్చి 11 తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలం, దుర్ముహూర్తం వివరాలు ఇవిగో!

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాసం (నెల): ఫాల్గుణ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: అష్టమి తెల్లవారుజామున 4:20 వరకు తరవాత నవమి
నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రాత్రి 9:52 వరకు తర్వాత మూల
యోగం: వజ్ర ఉదయం 9:06 వరకు
కరణం: భాలవా మధ్యాహ్నం 3.07 వరకు కౌలవా తెల్లవారుజామున 4:20 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12:07 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:54 వరకు
వర్జ్యం: లేదు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:49 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.26 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.55 వరకు
యమగండం: ఉదయం 7.59 నుంచి ఉదయం 9.28 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం