నవంబర్ 23, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: తదియ రాత్రి 7:23 వరకు తరవాత
నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సాయంత్రం 4.38 వరకు తరవాత మూల
యోగం: ధృతి మధ్యాహ్నం 12.04 వరకు
కరణం: గరజి రాత్రి 7.23 వరకు వనిజ ఉదయం 8:26 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12:24 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:11 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6.01 నుంచి ఉదయం 7.47 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:06 నుంచి సాయంత్రం 4:51 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.12 నుంచి సాయంత్రం 5.35 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.02 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.25 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం