నవంబర్ 27, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: సప్తమి రాత్రి 12:25 వరకు తరవాత అష్టమి
నక్షత్రం: ధనిష్ఠ రాత్రి 2.20 వరకు తరవాత శతభిషా
యోగం: ధ్రువ మధ్యాహ్నం 12.01 వరకు
కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 12.17 వరకు వనిజ రాత్రి 12:25 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 3:41 నుంచి సాయంత్రం 5:21 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.42 నుంచి ఉదయం 7.22 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:13 నుంచి ఉదయం 10:57 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.26 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.49 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.31 నుంచి ఉదయం 7.54 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం