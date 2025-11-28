నవంబర్ 28, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: అష్టమి రాత్రి 12:10 వరకు తరవాత నవమి
నక్షత్రం: శతభిష రాత్రి 2.37 వరకు తరవాత పూర్వాభాద్ర
యోగం: వ్యాఘతా ఉదయం 10.57 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 12.24 వరకు బవ రాత్రి 12:10 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 7:31 నుంచి రాత్రి 9:08వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 9.49 నుంచి రాత్రి 9.08 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:45 నుంచి ఉదయం 9:29 వరకు మధ్యాహ్నం 12:26 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:10 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.41 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.04 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 2.50 నుంచి సాయంత్రం 4.13 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం