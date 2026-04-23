Today Horoscope: నేడు గురువారం+గంగా సప్తమి వేళ ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
Today Horoscope: నేడు గురువారం+గంగా సప్తమి. శ్రీ మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గురువారం నాడు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక గమనం ఎలా ఉంది? ఎవరికి ధనయోగం పట్టనుంది? ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ విశ్లేషణాత్మక కథనంలో తెలుసుకోండి.
నవగ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులను బట్టి మన దైనందిన జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ఏప్రిల్ 23, గురువారం నాటి జాతక చక్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గురువారం రోజున విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. మరి ఈ రోజు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో, ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో సమగ్రంగా చూద్దాం.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీరు మీ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రణాళికలు (Budget) వేసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయండి. వృత్తి జీవితంలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత కనిపిస్తోంది.
వృషభ రాశి:
మీపై పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటే విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.
మిథున రాశి:
గతంలో మిమ్మల్ని వేధించిన వ్యక్తిగత సమస్యలు, ముఖ్యంగా ప్రేమ వ్యవహారాల్లోని గొడవలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
మీకు ఈరోజు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ధన ప్రాప్తి కలిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ఇది సరైన సమయం.
సింహ రాశి:
ఆర్థికంగా మీకు ఈ రోజు కలిసొస్తుంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్టుగా సాగుతాయి. అయితే, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. సమయానికి భోజనం చేయడం, విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారు నేడు పని ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకెళ్లకండి. వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.
తులా రాశి:
కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీ ప్రేమ బంధాన్ని పెళ్లి పీటల వరకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన ఉంటే, ఈ రోజు ఇంట్లో చర్చించడానికి అనుకూలంగా ఉంది. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
వృశ్చిక రాశి:
మీలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకత (Creativity) బయటకు వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో బంధం బలపడుతుంది. ముఖ్యంగా అవివాహితులకు ఈ రోజు వివాహ గడియలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై ఫోకస్ పెట్టండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఖర్చుల విషయంలో కంట్రోల్ తప్పొద్దు. లేదంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. ప్రేమ సంబంధాల్లోని చిన్న చిన్న మనస్పర్థలను పెంచవద్దు.
మకర రాశి:
ఆఫీసులో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించండి. ఆర్థికంగా ఎటువంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండవు కానీ, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త అవసరం. వైద్య సలహాలు పాటించడం మేలు.
కుంభ రాశి:
నూనె పదార్థాలకు, జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండండి. కెరీర్లో పురోగతి సాధించాలంటే కొత్త టెక్నాలజీని లేదా నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి వెనుకాడకండి. ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.
మీన రాశి:
భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోండి. ముఖ్యంగా ఆఫీసులో మీ పై అధికారులతో వాదనలకు దిగకండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. వ్యక్తిగత వికాసానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ఈ గురువారం శ్రీమహావిష్ణువును స్మరిస్తూ మీ పనులు ప్రారంభించండి, గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More