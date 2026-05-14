Today Horoscope: విష్ణు ఆరాధనతో మీ కష్టాలన్నీ దూరం.. నేటి లక్కీ రాశులు ఇవే!
Today Horoscope: మే 14, గురువారం నాటి రాశిఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. విష్ణుమూర్తి ఆరాధనతో పాటు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో వివరంగా తెలుసుకోండి. గ్రహాల స్థితిగతుల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య గణనలు చెబుతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. ముఖ్యంగా గురువారం రోజున శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని, ధనధాన్యాలకు లోటు ఉండదని భక్తుల నమ్మకం. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ రోజు కొన్ని చిక్కులు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే నిరాశ చెందకుండా శాంతంగా ఉంటే, రోజు ముగిసే లోపు వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుతో పాటు మీ ప్రవర్తన కూడా చాలా కీలకం. నేడు మీకు ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
వృషభ రాశి
మీలో శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నాన్ని ఇతరులు గమనిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి. ఏదైనా విషయంలో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి. అవసరమైతే స్నేహితుల సాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. తోటి వారి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది.
మిథున రాశి
ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడమే కాకుండా, పొదుపు చేయడానికి మీకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడకూడదని గుర్తుంచుకోండి. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఒక పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోండి. ప్రేమ జీవితంలో చిన్న చిన్న సంతోషకరమైన మార్పులు ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు నేడు చిన్న చిన్న పనులను కూడా క్రమపద్ధతిలో పూర్తి చేయండి. ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల తప్పులు దొర్లవు. మీ నిరంతర కృషి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవడానికి రోజువారీ పనుల జాబితా సిద్ధం చేసుకోండి. దీని వల్ల పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
సింహ రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. నేడు మీరు మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు మీ పనిని వేగవంతం చేస్తాయి.
కన్యా రాశి
మీరు సాధించిన చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించండి. మీలో ఉన్న జిజ్ఞాస మిమ్మల్ని మంచి వ్యక్తుల దగ్గరకు చేరుస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. ఎదుటి వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడండి. మీ విలువలకు సరిపోయే అవకాశాలను మాత్రమే అందిపుచ్చుకోండి.
తులా రాశి
నేడు మీరు చేసే పనుల్లో తప్పులు జరిగే అవకాశం చాలా తక్కువ. మీ పనితీరు చూసి మీకే గర్వంగా అనిపిస్తుంది. విజయం సాధించాలంటే క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్యను అలవాటు చేసుకోండి. పక్కా ప్లానింగ్తో అడుగులు వేస్తే భారీ లాభాలను అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారి బంధం ఉత్సాహంగా, ఫలప్రదంగా ఉండేలా చూసుకోండి. పని ఒత్తిడిని మీ మీదకు రానీయకుండా సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల మీరు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
వృత్తి జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ప్రేమ సంబంధాలను నేర్పుగా హ్యాండిల్ చేయండి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. శారీరక శ్రమ వల్ల అలసట రాకుండా తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరం.
మకర రాశి
నేడు మకర రాశి వారు స్నేహితులతో సమయాన్ని గడపండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, ఎదగడానికి ఇది మంచి సమయం. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం మీకు కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూనే, కెరీర్ ఎదుగుదల కోసం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
కుంభ రాశి
భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలను ఇస్తారు. మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బును వృథా చేయకుండా తెలివిగా ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఆరోగ్య పరంగా నేడు మీకు ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు ఎదురుకావు.
మీన రాశి
సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కొత్త మరియు సృజనాత్మక ఆలోచనలు వస్తాయి. మీరు చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పండి. మీ షెడ్యూల్కు సరిపోయే కొత్త ఆఫర్లను స్వీకరించండి. టీమ్ వర్క్ చేయడం వల్ల అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More